Disney Plus, Türk Yapımlarını Platformdan Kaldırdı! Şahan Gökbakar'dan İlk Yorum: Özür dilerim - Son Dakika
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Disney Plus, Türk Yapımlarını Platformdan Kaldırdı! Şahan Gökbakar'dan İlk Yorum: Özür dilerim

03.07.2023 08:49

Disney Plus, Türkiye'de hizmet vermeye başladığından beri yayınladığı orijinal Türk yapımlarını ani bir kararla kaldırdı. Şahan Gökbakar da bu karara tepki göstererek takipçilerinden özür diledi.

2019 yılının sonunda yayın hayatına başlayan ve tam bir yıl önce Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney Plus, aldığı ani kararla platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Halihazırda çekimi devam eden ve yayınlanacağı açıklanan içeriklerin ise akıbeti bilinmiyor. Recep İvedik serisinin de yayından kaldırılması Şahan Gökbakar'ı da sinirlendirdi.

"KENDİMİ MAHCUP HİSSEDİYORUM"

Takipçilerinden özür dileyen Şahan Gökbakar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Disney Başkanı Bob Iger Bey'in aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar. Ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. 'Atmışlar' diyorum çünkü bizim de bir hafta önce haberimiz oldu. Bob Iger'in aldığı bu karara Disney+ Türkiye yönetiminin de çok üzgün olduğunu yakından biliyorum. Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'ya üye olduğunun farkındayım. Ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum. Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum. 5 yıl boyunca sadece Disney'de olup yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil. Mutluluğum Disney gibi bir platformda dünya rekoru kırmış olmamız ve bunun gururu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve emin olun yakın zamanda yeniden birlikte olacağız. Seyircilerimize saygılarımla.

Türk yapımı dizi ve filmleri platformdan kaldıran Disney Plus'a Şahan Gökbakar'dan tepki: Özür dilerim
Türk yapımı dizi ve filmleri platformdan kaldıran Disney Plus'a Şahan Gökbakar'dan tepki: Özür dilerim
YORUMLAR (1)
  • emiromeryahya Arslan: Onlar istediği gibi iptal ediyorsa sizde üye olmayı bırakın Disney plus sizi kültürlü ve elit insan kategorisine sokmaz aksine sizin ne kadar kullanılmaya müsait olduğunuzu gösterir Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Şahan Gökbakar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Disney Plus, Türk Yapımlarını Platformdan Kaldırdı! Şahan Gökbakar'dan İlk Yorum: Özür dilerim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Disney Plus, Türk Yapımlarını Platformdan Kaldırdı! Şahan Gökbakar'dan İlk Yorum: Özür dilerim - Son Dakika
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