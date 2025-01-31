Doğmamış bebekleri için hesap açtılar! "Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum" - Son Dakika
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Doğmamış bebekleri için hesap açtılar! "Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum"

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Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, doğumuna gün saydıkları bebekleri için bir sosyal medya hesabı açtı. Çift, bebeklerinin profil fotoğrafına ultrason fotoğrafını koyup biyografi kısmına da 'Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum. Ocak ayının sonunda doğmayı planlıyorum' notunu düştü.

31.01.2025 11:38  Güncelleme: 11:49
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Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, doğacak bebekleri Atlas için sosyal medya hesabı açtı.

2020 yılında dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş, çiftin bebek beklediği haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Son dönemde hamilelik pozları paylaşan oyuncu çift, bu kez de doğacak bebekleri için sosyal medya hesabı açtı.

"OCAK AYININ SONUNDA DOĞMAYI PLANLIYORUM"

Bebeklerinin profil fotoğrafına ultrason fotoğrafını koyan çift, biyografi kısmına ise "Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum. Ocak ayının sonunda doğmayı planlıyorum" notunu düştü.

Doğmamış için hesap açtılar! Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'tan şaşırtan hamle
Doğmamış bebekleri için hesap açtılar! "Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat\'ın oğluyum"

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Son Dakika Magazin Doğmamış bebekleri için hesap açtılar! 'Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ercan Kocak:
    Görmemişin oğlu olmuş çekmiş çkünü koparmış. 13 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Allah ile bağını kopartan mutlak sapkınlık içine girecektir. Bu bir süre değil belki ama binlerce örnekle yaşanmış tecrube 9 2 Yanıtla
  • Mehmet Poyraz:
    biz ay sonunu nasıl getiririz siye düşünüyoruz adamların derdine bak. bizde derdimiz var sanıyoruz 4 0 Yanıtla
  • ismail:
    bugünde enerjimizi aldık bekledigimiz habedi 4 0 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Çokta fifi yani ne yapalım 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yıldız:
    Doğmamış çocuğa mektuplar diye kitap var onu da alabilirsiniz 2 0 Yanıtla
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