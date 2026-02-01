Doğukan Güngör kararı tartışılıyor: "Günah keçisi mi ilan edildi?" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Doğukan Güngör kararı tartışılıyor: "Günah keçisi mi ilan edildi?"

Doğukan Güngör kararı tartışılıyor: "Günah keçisi mi ilan edildi?"
01.02.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasını masaya yatırdı. Programda kararın adil olup olmadığı, bağımlılığın bir hastalık sayılıp sayılmayacağı ve sektörde çifte standart uygulanıp uygulanmadığı tartışıldı.

Magazin dünyasının gündemini belirleyen Haberler.com'da yayınlanan Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, son günlerde tartışma yaratan Doğukan Güngör kararını tüm yönleriyle ele aldı. Programda, Güngör'ün uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından dizideki rolünden çok hızlı şekilde çıkarılması üzerinden, bağımlılığın nasıl ele alınması gerektiği, aynı sektörde benzer iddialar bulunan başka isimlerin durumları ve "günah keçisi" tartışması gündeme taşındı. Yayında yapılan değerlendirmeler, konunun yalnızca tek bir oyuncuyla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

TEST POZİTİF ÇIKTI, OYUNCU BİR ANDA İŞİNDEN OLDU

Programda Gökay Kalaycıoğlu, Doğukan Güngör'ün uyuşturucuyla iltisaklı isimler arasında yapılan testte pozitif sonuç aldığını ve bunun ardından dizideki görevinden hızla uzaklaştırıldığını hatırlattı. Kararın bu kadar ani verilmesi, "orantılılık" tartışmasını da beraberinde getirdi. Kalaycıoğlu ve Solaker, sürecin nasıl yönetildiğini sorguladı.

"AYNI SETTE BAŞKA İSİMLER DE VAR" TARTIŞMASI

Yayında dikkat çeken başlıklardan biri de sektördeki çifte standart iddiaları oldu. Gökay Kalaycıoğlu, aynı sette uyuşturucuyla iltisaklı olduğu öne sürülen başka isimlerin de bulunduğunu ancak yalnızca Doğukan Güngör'ün işinden edildiğini söyledi. Bu durum, programda "gücü yetene" anlayışı üzerinden eleştirildi ve tek bir ismin hedefe konulmasının adil olup olmadığı tartışıldı.

BAĞIMLILIK: SUÇ MU, HASTALIK MI?

Programın ana omurgasını ise bağımlılık meselesi oluşturdu. Gökay Kalaycıoğlu, bağımlılığın "düşülen bir hastalık" olduğunu ifade ederken, Hakan Solaker de bu durumdaki kişilerin dışlanmasının çözüm olmadığını söyledi. Solaker'in "can simidi yerine ağırlık atmak" benzetmesiyle, bağımlılıkla mücadelede dışlamanın kişiyi daha da dibe çekebileceği vurgulandı.

TRAVMA VE "YARALI BİR ÇOCUK" VURGUSU

Doğukan Güngör'ün geçmişi de programda ele alınan başlıklardan biri oldu. Gökay Kalaycıoğlu, Güngör'ün yaşadığı ailevi ve psikolojik travmalara dikkat çekerek, bu durumun onu "yaralı" bir noktaya getirdiğini ifade etti. Programda, travmaların ve yaşanan kayıpların kişilerin hayatındaki etkileri üzerinden daha geniş bir çerçeve çizildi.

"İBRET-İ ALEM YAPMAK ZATEN YETİYORKEN"

Yayında, bir kişinin toplum önünde hedef haline getirilmesinin ve ardından işinden edilmesinin ağır bir bedel olduğu da dile getirildi. Gökay Kalaycıoğlu, utanç ve itibar kaybının zaten başlı başına bir ceza olduğunu, bunun üzerine bir de geçim kaynağının elinden alınmasının doğru olup olmadığını sorguladı. Bu yaklaşım, program boyunca en çok öne çıkan eleştirilerden biri oldu.

CEVAP HAKKI VE GELECEK VURGUSU

Programın sonunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Doğukan Güngör'ün de toparlanma ve tedavi sürecine odaklanması gerektiğini dile getirdi. Bağımlılıkla ilgili konularda asıl meselenin cezalandırma değil, iyileştirme olması gerektiği ifade edilirken, Güngör'ün bundan sonraki sürecinin nasıl şekilleneceği de izleyicinin takdirine bırakıldı.

Gökay Kalaycıoğlu, Doğukan Güngör, Hakan Solaker, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğukan Güngör kararı tartışılıyor: 'Günah keçisi mi ilan edildi?' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
142 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi 142 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

17:46
Arda Güler’in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı
Arda Güler'in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı
17:42
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
17:13
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 18:05:41. #7.11#
SON DAKİKA: Doğukan Güngör kararı tartışılıyor: "Günah keçisi mi ilan edildi?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.