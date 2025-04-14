Doğum için gün sayan Gizem Karaca, karnı burnunda son halini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Doğum için gün sayan Gizem Karaca, karnı burnunda son halini paylaştı

Geniş Video İzle

Sekiz yıldır Kemal Ekmekçi ile evli olan oyuncu Gizem Karaca 7 aylık hamile. İzmir'de sakin bir yaşam kuran Gizem Karaca, 2017'de evlendiği Kemal Ekmekçi ile ilk bebeklerini kucaklamak için gün sayıyor. Zor bir süreç yaşadığını belirten oyuncu, ''Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var'' ifadelerini kullandı.

14.04.2025 10:31  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir döneme damga vuran dizilerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Gizem Karaca, oyunculuktaki başarısını bir süredir sakin bir hayatla dengelemeyi tercih ediyor. Kamera karşısındaki güçlü duruşu ve canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karaca, son yıllarda ise gözlerden uzak, dingin bir yaşam sürüyor.

ANNELİK HEYECANI SARDI

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren Karaca, evliliğinin ardından İzmir'e taşınarak şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmayı seçti. Doğayla iç içe, daha sade bir hayat kuran başarılı oyuncu, şimdi ise ilk kez annelik heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran Karaca, bu özel süreci büyük bir titizlikle yaşıyor. Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan oyuncu, doğumun İzmir'de gerçekleşeceğini ve herhangi bir alternatif yöntem düşünmeden normal doğumu tercih ettiğini belirtti. "Suda doğum ya da farklı teknikler bana uygun gelmedi, her şeyin doğal bir şekilde ilerlemesini istiyorum," ifadelerini kullanmıştı.

"AĞLAMA KRİZİ VAR MESELA"

Şimdilerde yedi aylık hamile olan Gizem Karaca, ise son halini paylaşarak yaşadığı süreçle alakalı bilgi verdi. Hamilelik döneminde girdiği ağlama krizlerini anlatan Gizem Karaca, şu ifadeleri kullandı: "Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela… Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar. "Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket" diyen Karaca, "Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefes kalmak... 'Ama dünyanın en güzel şeyi Gizem' dedikleri yankılanıyor kulağımda. Bakalım göreceğiz. İnşallah eğlenceli biri olur civciv" dedi.

Doğum için gün sayan Gizem Karaca, karnı burnunda son halini paylaştı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Kemal Ekmekçi, Gizem Karaca, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğum için gün sayan Gizem Karaca, karnı burnunda son halini paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oooo:
    Sahiplendiğin köpeğin annesinin haberi olmadığını kafana takıyorsan git anasıyla konuş mevzuyu Burayı meşgul etme 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Üniversiteyi yasa boğan kaza Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı Üniversiteyi yasa boğan kaza! Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı
Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı
Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı
Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı
Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi
Bindikleri otomobil karı-kocaya mezar oldu Bindikleri otomobil karı-kocaya mezar oldu
Van’daki depremlerin ardından Ahmet Ercan’dan kritik açıklama Van'daki depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan kritik açıklama
Yeni sezonda Fenerbahçe’de olmayacaklar Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti
Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı Sahilde uyudu, kendisiyle konuştu, kıyafetleriyle girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu

11:27 ’’Oğlu benim babam değilsin’’ deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok
10:58 Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk
09:59 Özel, İmamoğlu’nun önünü mü kesiyor Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
09:57 Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı
09:31 Deprem haritası güncellendi İşte en güvenli 23 il Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il
18:13 Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
17:54 Dev kulübün Arda Güler’e yaptığı teklifi duyurdular Dev kulübün Arda Güler'e yaptığı teklifi duyurdular
17:52 Amasya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
17:35 Son düdükten sonra olanlar oldu Şampiyon Bursaspor’un taraftarları sahaya daldı Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı
17:32 Antalya’da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
16:55 Tarihi geri dönüş başladı Bursaspor, şampiyon oldu Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu
16:37 Veda mı etti Galatasaray’dan Osimhen’in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi
16:37 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 12:12:40. #7.13#
SON DAKİKA: Doğum için gün sayan Gizem Karaca, karnı burnunda son halini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement