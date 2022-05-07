Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Olay Oldu - Son Dakika
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Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Olay Oldu

07.05.2022 18:48
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Olay Oldu

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden Ece Ronay (30), doğum için gün sayıyor. 7 aylık hamile olan Ronay, hamilelik pozlarıyla adından söz ettirdi. İşte ses getiren o fotoğraflar...

Geçtiğimiz ocak ayında uzun zamandır aşk yaşadığı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan şarkıcı ve fenomen Ece Ronay, doğum için gün sayıyor.

HAMİLELİK POZLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

7 aylık hamile olan Ronay, hamilelik pozlarıyla adından söz ettirdi.

30 yaşındaki Ronay, hamile kaldıktan sonra şu açıklamayı yapmıştı: "Ben çocuğuma doğru babayı bulduğuma inanıyorum. Belki mutlu oluruz belki olmayız bilemiyorum. İmam nikahını yaptık. Evlilik teklifi de 4-5 ay önce aldım. Düğün tarihini de öne çektik."

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. 30 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu.

ECE RONAY ÖZEL HAYATI

Ece Ronay, Ocak 2022'de Mehmet Bilir ile evlendi.

ECE RONAY'IN HAMİLELİK POZLARI

Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Olay Oldu
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Olay Oldu
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Olay Oldu
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Olay Oldu
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Olay Oldu
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Olay Oldu
Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Olay Oldu

YORUMLAR
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Ece Ronay, Evlilik, Doğum, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Olay Oldu - Son Dakika


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