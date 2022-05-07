Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Olay Oldu - Son Dakika

Geçtiğimiz ocak ayında uzun zamandır aşk yaşadığı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan şarkıcı ve fenomen Ece Ronay, doğum için gün sayıyor.

HAMİLELİK POZLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

7 aylık hamile olan Ronay, hamilelik pozlarıyla adından söz ettirdi.

30 yaşındaki Ronay, hamile kaldıktan sonra şu açıklamayı yapmıştı: "Ben çocuğuma doğru babayı bulduğuma inanıyorum. Belki mutlu oluruz belki olmayız bilemiyorum. İmam nikahını yaptık. Evlilik teklifi de 4-5 ay önce aldım. Düğün tarihini de öne çektik."

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. 30 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu.

ECE RONAY ÖZEL HAYATI

Ece Ronay, Ocak 2022'de Mehmet Bilir ile evlendi.

ECE RONAY'IN HAMİLELİK POZLARI