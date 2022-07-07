Doğuş Doğum Gününü Yeni Şarkısıyla Kutladı - Son Dakika
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Doğuş Doğum Gününü Yeni Şarkısıyla Kutladı

07.07.2022 21:00
Doğuş Doğum Gününü Yeni Şarkısıyla Kutladı

Doğuş, Grand Müzik etiketi ile birlikte çalışmalarını tamamladığı "Sayamadım" isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği şarkının klibi Alanya'da iki günde çekilirken, renkli görüntülerde ortaya çıktı. Geçtiğimiz günler de yeni yaşına basan Doğuş, doğum gününü de "Sayamadım" isimli yeni şarkısıyla kutladı.

Yeni şarkısıyla birlikte yeni yaşını da kutlayan Doğuş, "Yine çok beğenileceğine inandığım bir çalışmaya imza attık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Buradan doğum günümü kutlayan hayranlarıma da seslenmek istiyorum bu şarkım benden onlara hediye olsun. Yaş 48 oldu zaman nasıl geçti sayamadım" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Alanya, Güneş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğuş Doğum Gününü Yeni Şarkısıyla Kutladı - Son Dakika

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