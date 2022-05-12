Doktor Sevgilisiyle Evleniyor! - Son Dakika

Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ahsen karakteriyle ünlenen Yağmur Ün büyüdü ve özel yaşantıyla gündeme geldi.

İki yılı aşkın süredir doktor Doğaç ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu Yağmur Ün, sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

"ALDIĞIM EN GÜZEL 'EVET' OLDU

"Evet" cevabını aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan doktor Doğaç, "Aldığım en güzel 'evet' oldu. Umarım bana bir ömür katlanabilirsin" dedi.

Yağmur Ün ise Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda "Önümüzdeki yarım asır aşırı eğlenceli olacak" notunu düştü.

YAĞMUR ÜN KİMDİR?

Yağmur Ün, 4 Kasım 1995 İstanbul doğumludur. Genç oyuncu, Üsküdar Ticaret Lisesi'nin ardından Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Evlerinde çok sayıda dizi ve film çekilmesi nedeniyle oyunculuğa küçük yaşlarda başlamıştır.

Alemin Kralı dizisindeki Ahsen rolüyle üne kavuşan Yağmur Ün, Kırgın Çiçekler dizisiyle başarısını devam ettirdi. Söz, Kalk Gidelim, Haziran Gecesi gibi tanınmış dizilerde de rol alan Yağmur Ün, son olarak 2021 yapımı Her Şey Dahil filminde Elif karakterini canlandırdı.