Doktorlar ve Sanatçılar Aynı Sahnede - Son Dakika

AMELİYATLAR DAHA KOLAY

Tiyatro sahnesinde oyunculuk sergilemenin bambaşka bir duygu olduğunu belirten

Hastane başhekimi Op. Dr. Adil Tanık, "Sahnede olmaktansa ameliyat bize daha kolay geliyor. Profesyonel sanatçılar yanında bu tür aktiviteler bize keyifli ve güzel anlar olarak kalacak. Onları izleyerek bizde mutlu oluyor, elimizden geldiği kadar katılmaya çalışıyoruz. Sahne tozu etkili bir şey umarım bu kadar da kalır daha derinlere gitmeyiz. Bu tür güzel projelerde elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bizim içinde motivasyon oluyor. Farklı şeylerle uğraşmak insanın motivasyonunu arttırıyor. İlk kez bende böyle bir deneyim yaşıyorum" diye konuştu.

14 MART'A BİR ARMAĞAN SUNMAK İSTİYORUZ

Sahne heyecanı yaşayan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, "Bu etkinlikte bize Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ses ve saz sanatçıları ayrıca tiyatro sanatçıları eşlik ediyor. Bu kumpanyada doktor rolünü üstleniyorum. Burada amacımız profesyonel sanatçılarla biz amatör sanatçıların bir oyun sergileyerek 14 Mart'a bir armağan olarak sunmak istiyoruz. Oyunumuzda aşık olan gençler hasta oluyorlar biz onları müzikle hayata döndürüyoruz. O döneme ait şarkılar söyleniyor. Daha sonra onların kavuşmasıyla oyun sonlanıyor. Bütün arkadaşlarımız hastanede çok yoğun çalışsalar da yönetmenimizin dediği akşam saatlerinde burada oluyoruz. Defalarca provalar yapıyoruz ve motivasyonumuz en üst seviyede olarak hazırlığımızı sürdürüyoruz. Provalar zor ama zevkli geçiyor. Bizim için çok güzel bir aktivite oluyor" dedi

KUMPANYA TARZINDA