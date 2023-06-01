Dolandırılmaktan kıl payı kurtulan Birce Akalay, takipçilerini uyardı: Uyanık olun - Son Dakika
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Dolandırılmaktan kıl payı kurtulan Birce Akalay, takipçilerini uyardı: Uyanık olun

01.06.2023 17:10

Sosyal medya üzerinden kendisini arkadaşı olarak tanıtan bir siber suçlu tarafından dolandırılmaktan kıl payı kurtulan oyuncu Birce Akalay, takipçilerine uyarıda bulunarak "Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor aman diyeyim uyanık olun" dedi.

Başarılı oyuncu Birce Akalay, sosyal medya üzerinden kendisini dolandırmak isteyen siber suçluyu son anda fark etti. Arkadaşı zannettiği kişi tarafından kandırılmaya çalışılan Akalay, gerçeği anlayınca takipçilerine de uyarıda bulundu.

"BEN UCUZ ATLATTIM, DİKKAT EDİN"

Bir arkadaşının hesabını taklit eden şahıs tarafından dolandırılmaktan kıl payı kurtulduğunu söyleyen Akalay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine şöyle seslendi: "Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor aman diyeyim uyanık olun! Sakın ha! Gerçekten arkadaşınız mı emin olmadan sizden çeşitli sebeplerle oy isteyen hesapların gönderdiği linklere şifrelerinizi girmeyin. Ben biraz önce ucuz atlattım. Profili ben onu yakalayana kadar arkadaşım Dilara Karabay'ın profili gibiydi. Ben onu yakalayınca da önce IG user oldu ve sonra kayboldu. Bunlar delirmişler iyice. Aman diyeyim dikkat."

Dolandırılmaktan kıl payı kurtulan Birce Akalay, takipçilerini uyardı: Uyanık olun
Dolandırılmaktan kıl payı kurtulan Birce Akalay, takipçilerini uyardı: Uyanık olun
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Birce Akalay, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dolandırılmaktan kıl payı kurtulan Birce Akalay, takipçilerini uyardı: Uyanık olun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırılmaktan kıl payı kurtulan Birce Akalay, takipçilerini uyardı: Uyanık olun - Son Dakika
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