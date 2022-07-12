Door'a otelde Dilek Ay rüzgarı - Son Dakika
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Door'a otelde Dilek Ay rüzgarı

12.07.2022 14:44

Door'a otelde Dilek Ay rüzgarı Bodrum'un en lüks otellerinden biri olan Door'a otel yerli turistlere bayram coşkusunu doyasıya yaşattı.

Door'a otelde Dilek Ay rüzgarı

MUĞLA - Bodrum'un en lüks otellerinden biri olan Door'a otel yerli turistlere bayram coşkusunu doyasıya yaşattı. Bayram'ın 3"üncü günü Door'a sahnesinde yerli ve yabancı şarkılar seslendiren Dilek Ay tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde Door'a otelde sahne alan Dilek Ay sevilen şarkıları yerli ve yabancı turistlere seslendirdi. Yerli ve yabancı şarkılardan oluşan repertuarıyla tatilcileri coşturan Ay, şarkılarına otel misafirlerinde eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ay, zaman zaman yaptığı esprilerle de büyük beğeni topladı.

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Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Door'a otelde Dilek Ay rüzgarı - Son Dakika

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