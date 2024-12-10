Dua Lipa'nın çantasından çıkanlar şaşırttı - Son Dakika
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Dua Lipa'nın çantasından çıkanlar şaşırttı

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Dua Lipa'nın çantasının içinden çıkanlar şoke etti. Araba anahtarı, not defteri, tarot kartları ve bir sürü kulaklığın yanı sıra dünyaca ünlü şarkıcı, her zaman yanında acı sos taşıdığını ifade etti.

10.12.2024 14:44  Güncelleme: 15:00
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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, YouTube'da Vogue'un "Çantamda Neler Var" serisine konuk oldu. Şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden şarkıcı, çantasının içinde neler olduğunu tek tek gösterdi.

Dua Lipa'nın çantasından çıkanlar şaşırttı

ARABA ANAHTARIYLA BAŞLADI

Dua Lipa'nın çantasından çıkanlar ve asla yanından ayırmadığı şeyler gündem oldu. İlk olarak arabasının anahtarını gösteren şarkıcı, aracının kendisi içi çok önemli olduğunu belirtti. Daha sonra çantasından not defteri çıkan Lipa, konserlerden çekilen fotoğrafları da izleyicilere gösterdi.

"HER ZAMAN YANIMDA ACI SOS TAŞIRIM"

Çantasından acı sos çıkaran ünlü yıldız, bunu her zaman yanında taşıdığını söyledi. Lipa, "Acı sos çok önemli. Her zaman yanımda taşırım. Çünkü her yemeği daha güzel kıldığını düşünüyorum." dedi.

Dua Lipa'nın çantasından çıkanlar şaşırttı

TAROT KARTLARINI YANINDAN AYIRMIYOR

Ayrıca İspanyolca öğrendiğini söyleyen Lipa'nın çantasından çok fazla kulaklık çıktı. Pasaportunu da sürekli yanında taşıdığını ifade eden şarkıcı, yanından ayırmadığı diğer şeyin ise tarot kartları olduğunu söyledi.

Dua Lipa\'nın çantasından çıkanlar şaşırttı

Kültür Sanat, Not Defteri, Dua Lipa, 3-sayfa, Magazin, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dua Lipa'nın çantasından çıkanlar şaşırttı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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