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Düğün tarihi belli oldu! Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor - Son Dakika

Düğün tarihi belli oldu! Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor

05.02.2022 16:23

Bir süredir müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Gökçe Bahadır'ın nikah tarihi belli oldu. Çift, 25 Şubat'ta İzmir'de 50 kişinin katılacağı bir törenle dünyaevine girecek.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'la evlilik kararı aldı.

NİKAH TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

Çift, 25 Şubat Cuma akşamı İzmir Çeşme'de aile ve arkadaşları arasında düzenlenecek küçük bir törenle evlenecek. 50 davetliden oluşacak nikaha katılım sınırlı sayıda tutulacak. Oyuncu ve müzisyenin nikahtan sonraki düğünü Alaçatı'da gerçekleşecek.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla sohbet eden Gökçe Bahadır, evlilikle ilgili sorulara da "Kısmet artık" cevabını vermişti.

Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor
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Gökçe Bahadır, Emir Ersoy, Evlilik, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Düğün tarihi belli oldu! Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Düğün tarihi belli oldu! Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor - Son Dakika
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