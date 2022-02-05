Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'la evlilik kararı aldı.
Çift, 25 Şubat Cuma akşamı İzmir Çeşme'de aile ve arkadaşları arasında düzenlenecek küçük bir törenle evlenecek. 50 davetliden oluşacak nikaha katılım sınırlı sayıda tutulacak. Oyuncu ve müzisyenin nikahtan sonraki düğünü Alaçatı'da gerçekleşecek.
Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla sohbet eden Gökçe Bahadır, evlilikle ilgili sorulara da "Kısmet artık" cevabını vermişti.
Son Dakika › Magazin › Düğün tarihi belli oldu! Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor - Son Dakika Magazin