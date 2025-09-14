MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yapılan bir düğünde, damada 200 TL'lik banknotlarla hazırlanmış yelek giydirildi. Düğün, renkli görüntülere sahne oldu.
Kızıltepe ilçesinde yapılan bir düğünün takı töreninde damada valiz içerisinde getirilen 200 TL'lik banknotlardan oluşan yelek giydirildi. Atkı şeklinde hazırlanan diğer 200 TL'lik banknotlar da hem damada hem de geline takıldı. Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
Son Dakika › Magazin › Düğünde Dama 200 TL'lik Yelek Giydirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?