Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 'nün kentin ve Düzce'ye özgü ürünlerin tanıtılması amacıyla başlattığı tanıtım çalışmalarının son halkası olan Dünya Düzce Günleri'nin altıncı gününde ünlü grup Kolpa Düzcelilere unutulmaz bir gece yaşattı. 40 bin kişinin doldurduğu Anıtpark meydanında rock şarkıları ile vatandaşlar gönüllerince eğlendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Faruk Özlü, Düzce, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Kolpa, 40 bin kişiyi coşturdu - Son Dakika

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