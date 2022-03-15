Dünyaca Ünlü Aktörden Osmanlı İtirafı - Son Dakika
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Dünyaca Ünlü Aktörden Osmanlı İtirafı

15.03.2022 08:58
Dünyaca Ünlü Aktörden Osmanlı İtirafı

Dünyaca ünlü Fransız aktör Samy Naceri, dünyanın dört bir yanına halı ihracaatı yapan halı firmasının reklam filminde oynayacak.

Taxi film serisiyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Samy Naceri, reklam filminde oynamak için Türkiye'ye geldi. Halı firmasının sahibi Kadir Elmalı ile bir araya gelen Fransız aktör, Mart 'ın 27'inde çekimine başlanacak halı reklamı filminde oynayacak.

Türkiye'de ilk kez bir projede yer alacak olan Naceri,"Kadir bey çok sevdiğim bir dostum. Onun teklifini kıramadım. Tabi Türkiye'de bir Osmanlı filminde de oynamak isterim" dedi.

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Samy Naceri, Türkiye, Osmanlı, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Dünyaca Ünlü Aktörden Osmanlı İtirafı - Son Dakika


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