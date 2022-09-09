Cüretkar Pozlar! Görenler Dönüp Bir Daha Baktı... - Son Dakika
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Cüretkar Pozlar! Görenler Dönüp Bir Daha Baktı...

09.09.2022 19:59
Cüretkar Pozlar! Görenler Dönüp Bir Daha Baktı...

Dünyaca ünlü model Bella Hadid (25), cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte Hadid'in o kareleri...

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bir dergi için cesur pozlar verdi.

Cüretkar tarzıyla muhteşem fiziğini gözler önüne seren Bella Hadid hayranlarından tam not aldı.

HASTALIĞINI AÇIKLADI

Genç model Bella Hadid, geçtiğimiz aylarda Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

Hadid, baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet de dahil olmak üzere karşılaştığı yaklaşık 30 yaygın semptom yaşadğını belirtti. Yaşadığı diğer semptomların ise anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.

"DAHA ÇOK HİSSETMEYE BAŞLADIM"

Hadid, "Her gün istisnasız bu semptomların 10 tanesini yaşıyorum. Muhtemelen 14 yaşımdan beri böyle ama 18 yaşıma bastığımda semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladım." dedi.

BELLA HADİD KİMDİR?

Isabella Khair Hadid (9 Ekim 1996) Filistin asıllı Amerikan modeldir. 2016 yılında sektör uzmanları tarafından Model.com'un Yılın Modeli Ödülleri'nde "Yılın Modeli" seçilmiştir.

Hadid, 2015'in başında Kanadalı şarkıcı The Weeknd ile ilişkiye başladı; çift ??ilk olarak Nisan ayında Coachella'da görüldü. Hadid, Aralık 2015'te "In the Night" adlı müzik videosunda rol aldı. Şubat ayında 2016 Grammys'de kırmızı halı görünümlerini bir çift olarak yaptılar. Kasım 2016'da çiftin, programları çok çeliştiği için ayrıldığı bildirildi.Ancak, 2018'de tekrar bir araya geldiler ve 2019'da bir kez daha ayrıldılar. İkili ayrıldıktan dokuz ay sonra tekrar ilişkilerine devam etmiştiç

Hadid "Müslüman olmaktan gurur duyduğunu" söyledi. 8 Aralık 2017'de Hadid, Trump'ın İsrail ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı kız kardeşi Gigi ile Londra protestolarına katıldı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Cüretkar Pozlar! Görenler Dönüp Bir Daha Baktı... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cüretkar Pozlar! Görenler Dönüp Bir Daha Baktı... - Son Dakika
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