Dünyaca Ünlü Müzisyenler İstanbul'a Geliyor - Son Dakika
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Dünyaca Ünlü Müzisyenler İstanbul'a Geliyor

10.03.2022 17:28
Dünyaca Ünlü Müzisyenler İstanbul'a Geliyor

Pandemi nedeniyle ertelenen konserler, Haziran ve Eylül aylarında İstanbullu müzikseverler ile buluşacak. Pink Floyd grubunun efsanevi davulcusu Nick Mason, Nick Mason's Saucerful of Screts grubuyla ve elektronik müzik dünyasının sevilen isimlerinden Dimitri Vegas & Like Mike, İstanbul'a gelecekler. İşte detaylar...

2022 yılının en büyük iki konseri, BKM Organizasyonu ile müzikseverlerle buluşacak.

NİCK MASON 6 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA

Pink Floyd'un davullarına büyüsünü katan efsanevi bateristi Nick Mason'ın grubu Nick Mason's Saucerful of Secrets'tan hayranlarının uzun süredir beklediği haber sonunda geldi. Grup, 6 Haziran'da 2022'de BKM ve Pozitif organizasyonu ile Türkiye'ye geliyor.

Nick Mason's Saucerful Of Secrets grup üyeleri, Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris ve Dom Beken, Pink Floyd'un ilk albümünden, 1972 tarihli Obscured by Clouds albümüne kadar şarkılarla birlikte ilk kez "Echoes" parçasını da bu konserde çalacak.

KÜÇÜKÇİFTLİK PARK'TA SAHNE ALACAK

Istanbul bu sonbaharda, müzikseverlerin dört gözle bekleyeceği, elektronik müzik dünyasının headliner isimlerinden Dimitri Vegas & Like Mike'ı ağırlıyor.

2019 yılında DJ Mag tarafından Dünyanın En İyi DJ'leri seçilen Belçikalı DJ ve prodüktörler Dimitri Vegas & Like Mike, BKM ve Akademi Organizasyon iş birliği ile ve yenilenen tarihi ile 10 Eylül 2022'de KüçükÇiftlik Park'ta.

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Pink Floyd, İstanbul, Haziran, Mason, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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