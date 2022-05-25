Dünyaca Ünlü Sanatçı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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Dünyaca Ünlü Sanatçı Türkiye'ye Geliyor

25.05.2022 16:51
Dünyaca Ünlü Sanatçı Türkiye'ye Geliyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Alexandra Stan, Antalya'da yapılacak Leather&Fur Fuarı'nın açılışında podyuma çıkacak. İşte detaylar...

Türkiye Deri Konfeksiyonu Derneği'nin(TDKD) düzenlediği Leather&Fur Fuarı, 31 Mayısta Antalya'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. İhracat ve üretim odaklı çalışan sektörün küresel boyuttaki buluşma noktası olan fuara 13 ülkeden 900 Yabancı firma katılacak.

Antalyadaki fuarın bu seneki konuklarından biriside ülkemizde de şarkılarıyla çok sevilen dünyaca ünlü sanatçı Alexandra Stan olacak.

Tam bir Türkiye aşığı olan şarkıcı, Türkiye'yi çok özlediğini deniz ve güneşin harika olduğunu söyledi. Türkiye de üretimi yapılmış dünyanın en güzel deri ceketlerini giyecek olan Alexandra Stan 31 Mayıs'ta Türkiye deri koleksiyoncular derneğinin davetlisi olarak hep beraber Antalya'da olacağız dedi.

Ünlü modellerle podyuma çıkacak olan Aleksandra Stan defilede Türkiye'de üretimi yapılmış deri koleksiyonunu bütün dünyaya tanıtacak. 1 Haziranda ise Dünyaca ünlü Sürpriz bir sanatçı TÜrkiye Deri Konfeksiyonu Derneği"nin (TDK) düzenlediği gecede muhteşem bir konser vermek için ülkemize gelecek.

Dünyaca Ünlü Sanatçı Türkiye'ye Geliyor
Dünyaca Ünlü Sanatçı Türkiye'ye Geliyor

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Kaynak: Snob Magazin

İhracat, Antalya, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca Ünlü Sanatçı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika


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