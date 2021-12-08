Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davası nisan ayında sonuçlanmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; 4 yıldır ortalarda görünmeyen Reza Zarrab'ın Miami'de lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. Adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği öğrenilen Reza Zarrab'ın yeni hayatı dikkat çekiyor.

SAHTE KİMLİKLE YAŞIYOR

2016'da kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılan Reza Zarrab, ABD yargısı ile yaptığı anlaşma sonrası ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Federal yetkililer, Zarrab'ın Miami'de sahte bir kimlik altında hükümet onaylı lüks bir yaşam sürmesine izin verirken, onu spot ışıklarından da uzak tutmaya çalışıyor.

ABD Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Law&Crime ve Miami Herald'ın ortaklaşa yürüttüğü araştırma kapsamında, Zarrab'ın eski suç ağıyla bağlantısının devam ettiği ve Türkiye'den çok sayıda olağandışı banka havalesi aldığı ortata çktı. Zarrab'ın sahte kimlik kullanarak safkan atlara ve binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

BAĞLANTILARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Zarrab'ın 2017'deki savunma anlaşmasından sadece bir hafta sonra, şirket kayıtları, yakın çevresinin önemli bir üyesi olan İranlı işadamı Amir Fathrazi'nin yeni bir Türk şirketi kurduğunu gösteriyor.

Kurucu başkanı, Aralık 2017'de Zarrab'ın savunmasına yardımcı olmak için New York'a taşınan bir Türk avukatın kardeşi Sami Al-Bazz'dı. Kara para aklayıcının işlerine aşina olan kişiler, avukat Şems Al-Bazz'ın şimdi Zarrab'ın kişisel avukatı olarak çalıştığını söylüyor. Ancak Miami Herald'ın mikrofon uzattığı avukatlar soruları yanıtlamaktan kaçındı.

130 YIL HAPİS Mİ YATACAK?

Sprung, Zarrab'ın Adalet Bakanlığı'nın anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini belirlemesi halinde 130 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini ve tamamen yeni suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi. Zarrab'ın New York merkezli ceza savunma avukatı Robert Anello, Zarrab'ın savunma anlaşmasından bu yana uygunsuz ilişkilere karıştığı yönündeki herhangi bir öneriyi reddetmenin ötesinde müvekkili hakkında detay vermekten kaçındı. Anello, "Sayın Zarrab'ın son birkaç yıldır yaptıklarının tüm maddi yönleri hükümet tarafından biliniyor" dedi.

AT ÇİFTLİĞİ BULUNUYOR

Zarrab'ın ayrıca Davie'de ticari bir ahır kompleksi inşa ettiği de belirlendi. Kayıtlara göre, Zarrab'ın İkiz At Çiftliği'ni 1,2 milyon dolara satın aldığı ortaya çıktı. Zarrab'ın Aaron Goldsmith adını alarak bir binicilik merkezi kurduğu da belirtiliyor.

YORUM YAPMAKTAN KAÇINDILAR

32 büyük ahırdan oluşan çiftliğin girişinde bir tabelada iki irtibat numarası yazıyordu: Zarrab'ın kendi cep telefonu ve bir zamanlar Zarrab'ın ailesinin İran'dan Florida'ya taşınan bir arkadaşı olan Manuchehr Negahban tarafından işletilen Springfield, Virginia'daki kapalı bir nargile barının numarası… Ancak yetkililer buna rağmen Zarrab'a bir şekilde ulaşamadıklarını ve iddialara yanıt alamadıklarını belirtiyor.

ABD'li yetkililer, Zarrab'ın yeni hayatı hakkında endişeleri olup olmadığı veya servetinin bir kuruşunu teslim edip etmediği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.

NEDEN BOŞANDILAR?

Ebru Gündeş dava dilekçesinde, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' gerekçe gösterip, Reza Zarrab'ın bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde 22 Nisan'da görülen dava sonunda çiftin boşanmasına hükmedildi. Davanın 'anlaşmalı' olarak sona erdiği ortaya çıktı. Tek celsede sonuçlanan davada çiftin kızları Alara'nın velayeti Ebru Gündeş'e verildi.