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Ebru Keskin, Kim Kardashian'dan böyle hesap sordu - Son Dakika

Ebru Keskin, Kim Kardashian'dan böyle hesap sordu

11.11.2021 17:28
Ebru Keskin, Kim Kardashian'dan böyle hesap sordu

Almanya doğumlu genç şarkıcı Ebru Keskin, katıldığı programda uzun yıllar kaldığı Amerika'dan İstanbul'a uzanan öyküsünü anlatırken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Keskin, Türkleri hedef alan Kim Kardahian'dan hesap sorduğunu söyledi

2006 yılında Kiss FM'in düzenlediği yarışmada başarılı sanatçı Missy Eliott'in ellerinden Altın Mikrofon ödülünü almasıyla Amerikalı yapımcıların dikkatini çeken Keskin, fırsatlar ülkesi Amerika'da kaldığı süre içerisinde harçlığını çıkarmak için birçok farklı işte yaptığını itiraf etti.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE TANIŞTI

Amerika'daki yapımcısı Queen Latifah'ın sadece müzik değil, oyunculuk yeteneğinin de olması gerektiğini söyleyince bu yönde de kendini geliştirdiğini belirten Keskin, setlere gittiği bu dönemde Paul Walker, Kim Kardashian, Lebron James ve Denzel Washington gibi birçok ünlü isimle tanışma fırsatı yakaladığını söyledi.

"TÜRKLERİ SEVMİYOR MUSUN?"

Ermeni asıllı televizyon yıldızı Kim Kardashian ile 'Temptation' filminde aynı seti paylaştığını belirten Keskin, Türkler hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı Kardashian'a hesap sorduğunu açıkladı.

Keskin, "Kim Kardashian'ı kenara çektim 'Gerçekten Türkleri sevmiyor musun' diye sordum. O dönem sosyal medyasında daha paylaşımlar yapıyordu ve beni bu durum çok rahatsız ediyordu" diye konuştu.

Tepkisi karşısında Kardashian'ın şaşırdığını ve " Vogue Türkiye için bir kapak çekimi yaptığını ama gelen tepkilerden dolayı geri çektiklerini söylediğini anlattı.

"İNSAN AYIRMAM"

Genç şarkıcı, "Çok üzüldüm. Ben insan ayırmam, dili, dini, ırkı hiç fark etmez. Ailemden ben böyle gördüm. Öncelikle insan gibi davranmalı" diye konuştu.

Ebru Keskin, Kim Kardashian'dan böyle hesap sordu
Ebru Keskin, Kim Kardashian'dan böyle hesap sordu

Amerika Birleşik Devletleri, Kim Kardashian, Müzik, Altın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebru Keskin, Kim Kardashian'dan böyle hesap sordu - Son Dakika Magazin


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