Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış

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Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kötü haber geldi. İş insanı Akkuş, eşi eski manken Şallı'dan boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

'AŞK EVLİLĞİ ZANNETMİŞİM'

Ancak Akkuş'un paylaşımında asıl dikkat çeken kısımlar ise Şallı'yı suçlaması oldu. Akkuş'un paylaşımında yer verdiği "Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Şallı ise konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama ya da paylaşımda bulunmadı.