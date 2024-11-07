Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış - Son Dakika
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış

İş insanı Uğur Akkuş, 7 yıldır evli olduğu eski manken Ebru Şallı'dan boşanma kararı aldı. Akkuş, kararını sosyal medyadan ''Her şey para ve maddiyatmış'' ifadesiyle yaptığı açıklamayla duyurdu.

07.11.2024 23:36
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Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kötü haber geldi. İş insanı Akkuş, eşi eski manken Şallı'dan boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

'AŞK EVLİLĞİ ZANNETMİŞİM'

Ancak Akkuş'un paylaşımında asıl dikkat çeken kısımlar ise Şallı'yı suçlaması oldu. Akkuş'un paylaşımında yer verdiği "Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Şallı ise konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama ya da paylaşımda bulunmadı.

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Tony Montana:
    TOPÇU POPCU İS ADAMLARI ZANNEDİYOR Kİ BU KAŞAR PEYNİRLERİ TİPLERİNE VURULUYOR :))) 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    çokta tınnnnn!... 1 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Günaydın Uğur bey! 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AŞK EBRU ŞALLI VE SEN, ASK OZON ORHON VE EBRU ŞALLI AKKUŞ SAKAMISIN 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış - Son Dakika
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