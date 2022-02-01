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Ebru Şallı'nın Oğlu Pars Tan İçin Yazdığı Mektup; "Nereden Bilebilirdim Ki Ponçiğim" - Son Dakika

Ebru Şallı'nın Oğlu Pars Tan İçin Yazdığı Mektup; "Nereden Bilebilirdim Ki Ponçiğim"

01.02.2022 13:20
Ebru Şallı'nın Oğlu Pars Tan İçin Yazdığı Mektup; "Nereden Bilebilirdim Ki Ponçiğim"

Ömür Sabuncuoğlu'nun kız çocuklarının eğitimine destek olmak için ünlüleri bir araya getirdiği üçüncü kitabı; "Sizin Öykünüz"de Ebru Şallı'nın oğluna yazdığı mektup da yer alıyor. İşte detaylar…

Oğlu Pars'ın kaybı ile derin bir acı yaşayan Ebru Şallı, oğluna dair hissettiklerini ilk kez Ömür Sabuncuoğlu'nun kitabında yazıya döktü. Kız çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla yayınlanan kitap, Pars Tan'ın da anısına okuyucularla bir araya geldi.

"Nereden Bilebilirdim ki Ponçiğim" başlıklı mektubu kaleme alan Şallı kitapta, bir meleğin annesi olarak ponçiğine sesleniyor. Oğlunun doğumundan itibaren yaşadıklarına dair satırları kaleme alan ve Pars'ın çok farklı bir çocuk olduğunu anlatan Şallı, hislerini "Bir melek doğuyor ve onun annesi oluyorsunuz neler yaşıyorsunuz nelere şahit oluyorsunuz ve hep benimle ponçik. Sen benimlesin, bunu hissediyorum. Senin bana gönderdiğin işaretlerle nefes alıyorum." şeklinde dile getiriyor. Oğlu Pars'ın hep yardımsever biri olduğunu, daha 2 yaşındayken boncuk bileklikler satarak bir çocuğa akülü sandalye aldığını ve büyürken kullandığı kitap ve giysileri yardıma ihtiyacı olanlara verdiğini belirten Şallı, bu kitapta yer alan hikaye ile başka bir boyutta bile yardım etmesine vesile oluyor.

Ömür Sabuncuoğlu'dan "Sizin Öykünüz" Ebru Şallı ve Birçok Ünlünün Kaleminden Çıkan Hikayelerle Dolu

Kız çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla İnkılap Kitabevi'nden çıkan "Sizin Öykünüz", daha önce de olduğu gibi kız çocuklarına umut olmayı bekliyor. Satın alınan her kitabın kız çocuklarına umut olacağı bir projenin altına imza atan Sabuncuoğlu, Ebru Şallı'nın yanı sıra Azra Akın, Berrak Tüzünataç, Burçin Terzioğlu, Caner Erkin, Doğa Rutkay, Ece Üner, Gülay Kamaz, Gonca Vuslateri, Kerem Bürsin, Mehmet Aslantuğ, Metin Hara, Pınar Öğün, Sezen Aksu ve Sinem Kobal gibi pek çok ünlü ismin kaleminden çıkan öykülere kitabında yer verdi.

Ebru Şallı'nın Oğlu Pars Tan İçin Yazdığı Mektup; Nereden Bilebilirdim Ki Ponçiğim
Ebru Şallı'nın Oğlu Pars Tan İçin Yazdığı Mektup; Nereden Bilebilirdim Ki Ponçiğim

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Ömür Sabuncuoğlu, Ebru Şallı, Pars Tan, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebru Şallı'nın Oğlu Pars Tan İçin Yazdığı Mektup; 'Nereden Bilebilirdim Ki Ponçiğim' - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ebru Şallı'nın Oğlu Pars Tan İçin Yazdığı Mektup; "Nereden Bilebilirdim Ki Ponçiğim" - Son Dakika
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