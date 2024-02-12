Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika
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Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta Unutulmaz Bir Konser Verdi

Ebru Yaşar, Kıbrıs\'ta Unutulmaz Bir Konser Verdi

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta Merit Park Hotel'de sahne alarak unutulmaz bir konser verdi. Yaşar, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Pınar Kerimoğlu'nun tasarladığı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Ayrıca, çıktığı günden itibaren tüm dijital platformlarda zirveye yerleşen 'Yoksun' adlı şarkısının hikayesini paylaştı ve rapçi Sefo ile düet yapabileceği ihtimalini değerlendirdi.

12.02.2024 18:41  Güncelleme: 18:47
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Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yavru vatan Kıbrıs'ta Merit Park Hotel'de sahne aldı. Başarılı sanatçı, repertuarı ve performansıyla yine unutulmaz bir konsere imza attı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, Pınar Kerimoğlu'nun kendisi için tasarladığı kıyafetle de göz kamaştırdı. Yaşar, "Kıbrıs'ı çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Belki çok klasik olacak ama ben burada olmaktan çok keyif alıyorum ve çok eğleniyorum" dedi.

Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta Unutulmaz Bir Konser Verdi

'YOKSUN' ZİRVEYE YERLEŞTİ

Ebru Yaşar, çıktığı günden itibaren tüm dijital platformlarda zirveye yerleşen ve aynı zamanda dünya müzik dinleme listesine giren Siyam ile düet yaptığı yeni teklisi 'Yoksun'un hikayesini paylaştı. Bir süredir çıkaracağı albümü bekleyen hayranlarına sürpriz yapan Yaşar, "Ben zaten şarkıyı almıştım. Söylemiştim ve her şey bitmişti. Fakat ufak bir değişiklik yaparak "Yoksun" adlı şarkımızı albüm öncesi çıkarttık. Ben de zaten çok seviyordum Siyam'ın sesini. Ben iş birliklerini seven biriyim. Siyam'ın prodüktöründen de şarkıyı önce çıkaralım ricası gelince kıramadım. Destek olmayı çok seviyorum. Çok tatlı bir şarkı oldu" dedi.

Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta Unutulmaz Bir Konser Verdi

Geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile paylaştığı selfie hakkında da konuşan Ebru Yaşar, "Sefo ile havalimanında karşılaştık. Beraber bir şeyler yedik, aramızda şakalaştık. Acaba bir düet olur mu diye ama kader kısmet hayatta her şey olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: tv100.com

Kaynak: Diğer

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