Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali'nde 75.000 Kişiye Unutulmaz Konser Verdi - Son Dakika
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Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali'nde 75.000 Kişiye Unutulmaz Konser Verdi

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Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan Ebru Yaşar, 75.000 kişilik kalabalığa unutulmaz bir konser verdi. Yoğun katılımlı ve renkli anlarla geçen konser, festivalin en büyük etkinliklerinden biri olarak gösterildi. Ebru Yaşar, konser sonrası yaptığı açıklamada, 'Böyle muhteşem bir kalabalığa şarkı söylemek benim için büyük bir mutluluk.

08.10.2024 18:11
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Türk müziğinin sevilen sesi Ebru Yaşar, Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserle 75.000 kişilik dev bir kalabalığa unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik alanını dolduran binlerce hayranı, sanatçının dillere pelesenk olmuş şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

"BU MUHTEŞEM KALABALIĞA ŞARKI SÖYLEMEK BÜYÜK MUTLULUK"

Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan Ebru Yaşar, enerjisi ve sahne performansıyla izleyicileri büyülerken, konser alanında coşku doruklara çıktı. Kültür Yolu Festivali'nin en büyük etkinliklerinden biri olarak gösterilen bu konser, yoğun katılım ve renkli anlarla hafızalara kazındı. Ebru Yaşar, konser sonrası yaptığı açıklamada "Böyle muhteşem bir kalabalığa şarkı söylemek benim için büyük bir mutluluk. İstanbul'a ve Ümraniye'ye sonsuz teşekkürler!" dedi. Festival kapsamında farklı etkinlikler ve konserlerle İstanbul, kültürel zenginliğini ve dinamizmini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali\'nde 75.000 Kişiye Unutulmaz Konser Verdi

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Son Dakika Magazin Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali'nde 75.000 Kişiye Unutulmaz Konser Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali'nde 75.000 Kişiye Unutulmaz Konser Verdi - Son Dakika
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