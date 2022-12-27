Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'i ilk kez paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'i ilk kez paylaştı

27.12.2022 17:44

Ünlü oyuncu Taner Ölmez ile nikah masasına oturan Ece Çeşmioğlu, 9 aylık kızı Zeynep'i ilk kez paylaştı. Çiftin minik kızlarının fotoğrafına beğeni yağdı.

Ece Çeşmioğlu, Medcezir dizisiyle adını duyuran daha sonra Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı karakterle sempati toplayan Taner Ölmez ile 2021 yılında evlenmişti. Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çifti ilk çocuklarını da kısa süre sonra kucaklarına almıştı.

KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Şu sıralar ekranda olmayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Çeşmioğlu, kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Güzel oyuncunun hamakta kızını öptüğü kare beğeni topladı.

İlk kez paylaştı! İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zaynep
İlk kez paylaştı! İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zaynep
İlk kez paylaştı! İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zaynep
İlk kez paylaştı! İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zaynep
Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR (1)
500

Ece Çeşmioğlu, Taner Ölmez, Medcezir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'i ilk kez paylaştı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
19:56 Ankara'da ilginç görüntü! Yarı çıplak Somalili bıçak sallayıp bağırarak Kur'an okudu
19:51 Rusya'dan Avrupa'ya petrol resti! Satışı yasaklandı
19:30 Fenerbahçe'ye rakip olan Volkan Demirel'den çarpıcı sözler: Anlatıp duygu sömürüsü yapmaya gerek yok
19:27 Günün ilk maçlarında Başakşehir ve Ümraniyespor kazanan takımlar oldu
19:05 Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçının ilk 11'leri açıklandı
18:59 Kritik maç öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız golcü kadrodan çıkarıldı
18:47 Deniz Türüç'ten muhteşem gol! Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu havalara uçtu
18:04 Selen Görgüzel'den tepki çeken sözler: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm
17:33 Nevşehir'deki feci kazada 4 aylık bebek can verdi
17:16 Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur çifti yollarını ayırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 20:18:55. #1.13#
SON DAKİKA: Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'i ilk kez paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement