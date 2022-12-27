Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'i ilk kez paylaştı

Ece Çeşmioğlu, Medcezir dizisiyle adını duyuran daha sonra Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı karakterle sempati toplayan Taner Ölmez ile 2021 yılında evlenmişti. Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çifti ilk çocuklarını da kısa süre sonra kucaklarına almıştı.

KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Şu sıralar ekranda olmayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Çeşmioğlu, kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Güzel oyuncunun hamakta kızını öptüğü kare beğeni topladı.