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Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı - Son Dakika

Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı

28.01.2022 12:10

Sunucu Bircan Bali, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan arkadaşı Ece Erken'i ziyaret etti. Söylemezsem Olmaz programında Erken'in son durumundan bahseden Bali, "Ece, eşinin yerde sürüklendiği ve vurulduğu anları izleyince olduğu yere yığıldı" diye konuştu.

Önceki gece Yeşilköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayan Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan 2 çocuk babası Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Ece Erken'in yakın arkadaşları Bircan Bali ve Seren Serengil ise ünlü sunucunun son durumunu anlattı.

"ECE, EŞİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRÜNCE YERE YIĞILDI"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Bircan Bali ve Seren Serengil, dün Ece Erken'i ziyaret etti. "Kimse onursuzca ve adice bir saldırıyı hak etmez" diyen Bircan Bali, Ece Erken'in eşinin vurulduğu anlara ait görüntüleri izlediğinden bahsetti. Ece Erken'in görüntüleri izlediği anları gözyaşları içinde anlatan Bircan Bali, "Ece, eşinin vurulduğu görüntüleri izlediğinde dizlerinin üzerine yere yığıldı. Sadece görüntüde kocasını yakınlaştırıp onu sevdi. Sadece 'Orada yapayalnız' dedi" ifadelerini kullandı.

Bircan Bali gözyaşları içinde yaşananları anlattı: Ece Erken, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vurulma anı

ECE ERKEN VE EŞİNİN SON KONUŞMALARINI ANLATTI

Ece Erken'in olay günü yaşadıklarını aktaran Bircan Bali, "Ece o günü anlattı. 'Arabaya bindi gidişini izledim.' dedi. Sonra yazışmışlar 12.13'ye kadar iletişimde kalmışlar. En son 'Şafak geliyorum' demiş. Bu kadar... Sonra sessizlik... Ece 15 dakika 7 kere aramış. Sonra sürücü Ece'yi arıyor "Ben vuruldum" diyor. Şafak'ı soruyor. 'Şafak abi de vuruldu onu başka bir hastaneye götürüyorlar ama Şafak abi çok iyi' diyor. Hatta Ece 'sakat kalsa da ben bakarım kocama' diye düşünüp hastaneye gidiyor. Erken o anları "Tam ben girerken, hastaneden çıkanlar hastayı kaybettik' dediler. Ben ne kocamı gördüm ne sesini duydum.' dedi. En son mesajı bu! Apar topar Ece'yi çıkarmışlar hastaneden" şeklinde konuştu.

Bircan Bali gözyaşları içinde yaşananları anlattı: Ece Erken, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı

SERENGİL: ECE, EŞİYLE FOTOĞRAFINI KOKLADI

Seren Serengil ise "Ece Erken, eşiyle olan fotoğraf çerçevesini eline alıp kokladı. 'Ben şimdi burada kiminle televizyon izleyeceğim, kimle yemek yiyeceğim, nasıl yapacağım?' diyor. Hakikaten çok kötü bir durum. Eşinin yerde emeklediği görüntülerini de seyretti. Kocasının nasıl öldürüldüğünü gördü. Ece iyice gitti. O yüzden sosyal medyadan bir şey yazmayın" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

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Son Dakika Magazin Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı - Son Dakika
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