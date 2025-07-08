Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması - Son Dakika
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Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması

08.07.2025 08:20
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Geçtiğimiz hafta Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenen Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın sürpriz birlikteliği kısa sürdü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeyi bırakan çift, bugün sessizliklerini bozarak ayrılığı doğruladı.

Magazin dünyasında geçtiğimiz hafta flaş bir gelişme yaşandı. Ece Erken ve Sinan Akçıl, Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenerek yeni bir ilişkiye yelken açtıklarını gözler önüne serdi. Bu yakınlaşma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve geçmiş dostluklar yeniden gündeme taşındı.

İkilinin ilişkisi özellikle Ece Erken'in, Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı ile bir dönem yakın arkadaş olması nedeniyle çok konuşuldu. Sosyal medyada "enişte" göndermeleri dolaşıma girdi, yorumlar çoğaldı. Tüm bu baskılara rağmen Erken, aşkını savunarak "Bırakın mutlu olayım" mesajı vermişti. Geçtiğimiz günlerde önce Ece Erken, ardından da Sinan Akçıl birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme "ayrılık" iddialarını güçlendirdi.

AYRILIK AÇIKLAMASI GELDİ

Dün akşam ise iki taraftan da beklenen açıklama geldi. Ece Erken, kişisel sosyal medya hesabından şu ifadelerle ayrılığı duyurdu, "Tadımı kaçıran kimseyi istemiyorum, huzursuzluk veren hiçbir olayın içinde olmak istemiyorum. Bana iyi gelmeyen insanlarla bir arada kalmak istemiyorum. Kaostan, kötülükten, ajitasyondan çok sıkıldım. Yaşasın kendi halindelik, yaşasın sakinlik." Bu sözlerle yaşadığı duygusal yorgunluğu dile getiren Erken, ilişkisini noktaladığını açıkça belirtti.

Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması

Sinan Akçıl ise yaptığı açıklamada kamuoyunda dolaşan iddialara sert tepki göstererek şunları söyledi," İlişkileri 3 gün sürdü diyerek ayakta uyuyanlar, Ece 3 gün sürecek bir ilişkiyi hak etmiyor bu 1-2 aydır süren bu birliktelik bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir. Ona enişteci diyerek 'yalan' söyleyen gerizekalılar, 'iftira' atıp geçmiş konuları masaya yatıranlar, ilişkiye karşı çıkan bazı fan grupları çok rahatlamasın, çünkü bu en başta müthiş 'anne'yi ve başarılı kadını her zaman çok güzel hatırlayacağım."

Rusların "Dedikodu cesaret istemez" sözünü hatırlatarak tepkisini dile getiren Akçıl, ayrılığın ardından da Ece Erken'e olan saygısını vurguladı.

Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması - Son Dakika

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