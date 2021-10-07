Üye Girişi
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu - Son Dakika

Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu

07.10.2021 10:56

Taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir, dün akşam Mehmet Ali Erbil ile bir araya geldi. Erbil ile video çektiği için Ece Ronay'la ilişkisi biten Mehmet Bilir, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak "Erbil'in evine gittim ama kapısında bir sürü silahlı adam vardı. Videonun özür dilenen kısmını ben yanından ayrılınca sildiler" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyerek ünlü şovmenin kendisine "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde attığı mesajları ifşa etmişti. Kısa sürede gündem olan konunun ardından Erbil'in ekibinin Ece Ronay'ın nişanlısına 50 bin TL para teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. Dün akşam Mehmet Ali Erbil'le bir araya gelerek video çektiği için tepki çeken Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir, bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak kendisini savundu.

"ERBİL'İN EVİNE GİTTİM, SİLAHLI ADAMLARI VARDI"

Erbil'le Ece Ronay'dan özür dilemesi için buluştuğunu söyleyen Mehmet bey, olayın perde arkasını şöyle anlattı: Ece'nin sürekli yalan haberlerle ve geçmişiyle yargılanması beni rahatsız etmeye başladı. Çevremden de çok telefon alınca konuyu çözmek için Mehmet Ali Erbil'le görüşmek istedim. Beni evine davet etti. Dün akşam saat 8'de Sarıyer'deki evine gittim. Evinin önü çok kalabalıktı silahlı adamlar falan vardı. Arayıp sen beni tongaya mı düşürmeye çalışıyorsun kapıda silahlı adamlar var dedim."

Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan nişanlı, kendini böyle savundu

"BEN EVDEN ÇIKINCA VİDEODAKİ ÖZÜR DİLENEN KISIMLAR SİLİNMİŞ"

"Ece'nin bu konularla gündem olmasını istemiyorum, senden özür mesajı bekliyorum dedim. 'Tamam senin için yaparım' dedi. Videoyu benimle beraber çekti. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya geldiğim için ne yapacağımı bilemedim. Bana 'Ece'yi sattın, kaç para aldın' gibi mesajlar atıldı. Benim Mehmet Ali Erbil'in parasına ve ününe ihtiyacım yok. Ece benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını çok iyi biliyor. Bu konu beni rahatsız ettiği için görüşme yaptım. Ben evden çıktıktan sonra videoda özür dilenen kısımlar silinmiş. Benim de kardeşlerim var böyle bir şey asla kabul edilemez. Ece'nin böyle gündem olması beni çok rahatsız ediyor. Ben bu olayda Ece'ye herhangi bir tepki de göstermedim."

ECE'NİN NİŞANLISI VE MEHMET ALİ ERBİL BİR ARAYA GELDİ

64 yaşındaki ünlü şovmen, dün akşam Ece Ronay'ın nişanlısı ile çektiği videoda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.

Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı

Mehmet Ali Erbil, Mehmet Bilir, Ece Ronay, Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:58 Son Dakika! Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden alıcı buluyor Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı 11:37 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz 11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin 11:02 Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin Korona geçirenleri bekleyen büyük tehlike: Beyinde küçülmeye ve hücre ölümüne yol açıyor 10:57 Korona geçirenleri bekleyen büyük tehlike: Beyinde küçülmeye ve hücre ölümüne yol açıyor Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor 10:40 Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum 09:57 Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? 09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?

Son Dakika Haberleri
12:04 Takıntılı genç kadın hırsını böyle çıkardı! Ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi
11:58 Son Dakika! Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:55 HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı
11:36 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı
11:18 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
11:08 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor
10:57 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
10:56 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
10:50 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir
Takıntılı genç kadın hırsını böyle çıkardı! Ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi Takıntılı genç kadın hırsını böyle çıkardı! Ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi         
12:04
HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı         
11:55
Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz         
11:19
Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor         
11:09
Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak         
10:58
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi         
10:22
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar         
08:48
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti         
07:39
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 12:13:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement