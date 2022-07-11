Ece Seçkin Bodrum'u Salladı - Son Dakika
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Ece Seçkin Bodrum'u Salladı

11.07.2022 23:00
Ece Seçkin Bodrum'u Salladı

Murat Budak'ın sahibi olduğu Maja Beach Otel, Ece Seçkin'in sahne aldığı muhteşem bir konserle sezona merhaba dedi. Güzel popçu mekanı dolduran sevenlerine sahne performansıyla tam anlamıyla müzikal bir bayram yaşattı.

Başarılı sanatçı "Adeyyo", "Yastık", "Dibine Dibine" gibi dillere pelesenk olan şarkılarını dinleyicileri ile birlikte seslendirdi. Ece Seçkin'in yaklaşık 1,5 saat boyunca süren konserinde şarkılarına eşlik eden hayranları cep telefonlarıyla da yaşanan keyifli anları kaydetti.

Keyifli halleri ve sınırsız enerjisiyle kendisine hayran bırakan Seçkin, kendisine eşlik eden dansçılarıyla seyirciyi büyüledi. Hem sesi hem de güzelliği ile sevenlerinden tam not alan Seçkin, fit görüntüsüyle de göz doldurdu.

SPORUNU AKSATMIYOR

Konser bitiminde kendisini bekleyen basın mensuplarına röportaj veren Seçkin, formda görüntüsünü spora borçlu olduğunu açıkladı. Güzel sanatçı, "Spor benim olmazsa olmazım. 2,5 senedir spor yapıyorum. Turnede bile sporumu hiç aksatmıyorum" diye konuştu.

TATİLE FIRSATIM YOK

Konserden konsere koşturduğunu ifade eden Seçkin "Bu sezon güzel geçiyor. Pandeminin acısını çıkarıyoruz. Yoğun bir konser takviminiz var. Tatile hiç fırsatım yok. Her gün çalışıyorum. Yoğunluktan dolayı klibini çekemediğim iki iddialı şarkım var" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

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Kaynak: Snob Magazin

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