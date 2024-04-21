Edis, İzmir\'de hayranlarıyla buluştu

Edis, uzun bir aranın ardından İzmir'de hayranlarıyla buluştu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan Alaçatı Ot Festivali kapsamında Edis sahne aldı ve binlerce hayranıyla bir araya geldi.
'Ayyaş', 'Yalancı' gibi yeni hitlerinin yanı sıra 'Arıyorum', 'Martılar', 'Benim Ol', 'Güzelliğine', 'Nirvana' gibi klasiklerini de seslendiren ünlü yıldız, sahnesinde Anıl Piyancı'yı da ağırladı. Birlikte yayınladıkları 'Kainat' şarkısını seslendiren Edis ve Anıl Piyancı'nın performansına binlerce dinleyici de eşlik etti. Edis aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile sahnede bir araya geldi. İkili binlerce dinleyici ile birlikte selfie çekti.
Şık sahne kıyafetiyle dikkati çeken Edis konser sırasında hayranlarıyla zaman zaman sohbet de etti. Konserlerine müzik çalışmaları nedeniyle bir süre ara veren Edis, "Büyük fazlar yaşadık. Çok güzel şarkılar sizi bekliyor. Bu yaz ve kış döneminde sizi şarkısız bırakmayacağım. O yüzden bütün ekip yoğun bir çalışmanın içindeydik. Bu çalışmanın örneklerini göreceksiniz, çok yakında şarkılarım sizlerle. Sizi çok özledim" dedi. Edis'in konseri zaman zaman hayranlarının sevgi gösterileri ve sevinç çığlıklarına da sahne oldu.
Edis, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde sevenleriyle buluşacak.
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