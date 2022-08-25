Enkaz fotoğraflarının bedeli! Kobe Bryant'ın dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı - Son Dakika
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Enkaz fotoğraflarının bedeli! Kobe Bryant'ın dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı

25.08.2022 09:54
Enkaz fotoğraflarının bedeli! Kobe Bryant'ın dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı

ABD'nin efsane basketbolcusu Kobe Bryant'ın feci bir şekilde öldüğü kazada enkaz alanında çekilen fotoğrafları için dava açılmıştı. Mahkemenin verdiği karara göre, Vanessa Bryant 16 milyon dolar tazminat kazandı.

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gianna Maria, geçtiğimiz sene birlikte geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın enkaz alanında çekilen fotoğraflar için açtığı davada karar verildi.

16 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Bryant'ın 9 kişinin öldüğü kaza bölgesinde çekilen fotoğraflara ilişkin açtığı davada mahkeme, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles Country Belediyesi aleyhine tazminata hükmetti. Mahkeme, polis ve itfaiyecilerin helikopterin düştüğü bölgede çektikleri fotoğrafların ailede duygusal zarara yol açtığı gerekçesiyle Bryant'a 16 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı

"KIZIMI VE KOCAMI ESKİ HALLERİYLE HATIRLAMAK İSTİYORUM"

Byrant, ifadesinde, çocuklarının ve kendisinin, fotoğrafları sosyal medyada görme korkusuyla yaşadıklarını belirterek büyük stres altında olduklarını vurguladı. Fotoğrafların kendisi ve ailesine zarar verdiğini ifade eden Bryant, "O fotoğrafları görmek istemiyorum. Kocamı ve kızımı eski halleriyle hatırlamak istiyorum" dedi.

Öte yandan, mahkeme, aynı kazada eşini ve çocuğunu kaybeden Chris Chester'in de 15 milyon dolar tazminat alacağını duyurdu.

Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı
Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı
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Kaynak: AA

Basketbolcu, Kobe Bryant, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Enkaz fotoğraflarının bedeli! Kobe Bryant'ın dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkaz fotoğraflarının bedeli! Kobe Bryant'ın dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı - Son Dakika
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