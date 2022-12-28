Bob Marley'in torunu Joseph Mersa Marley yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bob Marley'in torunu Joseph Mersa Marley yaşamını yitirdi

28.12.2022 16:40

Efsane sanatçı Bob Marley'in 31 yaşındaki torunu reggae sanatçısı Joseph Mersa Marley, astım krizinden 31 yaşında yaşamını yitirdi.

Jamaikalı-Amerikalı reggae sanatçısı Joseph Mersa Marley, geçtiğimiz Salı sabahı arabasında hareketsiz bir şekilde bulundu.

ASTIM KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Şarkıcının ölümü ilk olarak Jamaikalı yayın muhabiri Abka Fitz-Henley tarafından bildirildi. Sahne adı Jo Mersa olan sanatçının hayatı boyunca astım hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

Bob Marley'in torunu Joseph Mersa Marley hayatını kaybetti

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Genç müzisyen geleneksel reggae'yi modern ritimler ve müzik tarzlarıyla bütünleştirmesiyle tanınıyordu. Marley, kariyeri boyunca ailesinin mirasına sahip çıktı. Genç müzisyenin ölümünden sonra Major Lazer'den DJ Walshy Fire gibi ünlü isimler Marley'in sonylaşımının altına "Jah biliyor. Yeteneği ve zekası deliydi. Seni seviyorum kral. Seninle çalıştığıma çok sevindim" mesajlarını yazdılar.

Bob Marley'in torunu Joseph Mersa Marley hayatını kaybetti

REGGAE MÜZİK TÜRÜ NEDİR?

"Reggae" müzik türü, Jamaika'ya özgü bir müzik türü. Ritmini kalp atışından aldığı söylenir. Jamaika usulü rock olarak da geçer. 1970'lerde analog imkânlarla yapılan bir müzik iken 1980'lerin ortalarından itibaren dönemin teknolojik gelişmeleriyle doğru orantılı olarak dijital bir sounda doğru yol almıştır.İnanç, aşk, barış, yoksulluk, eşitsizlikler gibi temalar barındırır. 1970'lerden itibaren dünyada popülarite kazanmıştır. Efsanevi sanatçı Bob Marley reggaenin dünya çapında tanınmasını sağlamıştır.

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Bob Marley, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bob Marley'in torunu Joseph Mersa Marley yaşamını yitirdi - Son Dakika


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