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Ekinci'den yeni başlayan modellere öneri - Son Dakika

Ekinci'den yeni başlayan modellere öneri

15.12.2021 10:42
Ekinci'den yeni başlayan modellere öneri

Başarılı bir meslek sürdüren ünlü model Duygu Ekinci, modelliğe yeni başlayanlar için önerilerde bulundu.

Başarılı bir meslek sürdüren ünlü model Duygu Ekinci, modelliğe yeni başlayanlar için önerilerde bulundu.

Başarılı bir meslek hayatı süren ünlü model Duygu Ekinci, modelliğe yeni başlayacak olanlar için neler yapabilecekleri ve ne gibi bir yol izleyebilecekleri hakkında önerilerde bulunarak püf noktaları açıkladı. Modelliği yapmanın başında gelen püf noktalardan birinin fiziki ve duygusal birçok özelliğe sahip olunması gerektiğini vurgulayan Ekinci, bakımlı ve fit vücudun modelliğe ilk adım olduğunu kaydetti. Ekinci, "Model denilince hepimizin aklına her zaman fit ve bakımlı fizikler geliyor. Son zamanlarda birçok marka ve model bunun aksini dile getirse de bu, yıllardır süre gelen bir gerçek oluyor. Bundan dolayı böyle vücuda sahip olmak için yeni başlayacak olanlara ilk önce her dönem yiyip içtiklerine dikkat etmeleri gerektiğinin tavsiyesini verebilirim. Bunu sadece mükemmel ölçülere sahip olmak için değil, sağlıklı olmak için de yapmalılar. Çünkü modelliğin, yoğun tempolu ve her zaman dinç olmanızı gerektiren bir iş olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Haftada en az 3 gün spor yapmalarının onlara çok yardımcı olacağını aktaran Ekinci, kadrajda güzel çıkmanın ve güzel poz vermenin üzerinde mutlaka çalışılması gerektiği bir konu olduğunu belirtti. Ekinci, "İlk hedefleri her zaman kendi isimleri ile marka olmak olmalı. Bunu sağlayacak olan en önemli etkende doğru modellik ajansları ile çalışmaktan geçiyor. Doğru yönlendirmeler ve doğru çalışmalar ile başarı basamaklarını tırmanmak çok daha kolay bir hale geliyor. Bir diğer tavsiyem ise sosyal sorumluluk projeleri içerisinde bulunulma gerekir. Eğer yakın gelecekte toplumda örnek alınacak kişiler olmak istiyorlarsa, toplum içerisinde farkındalık oluşturacak projelerde mutlaka gönüllü olarak yer almalarının çok faydalı olacağını ekliyor. Genç meslektaşlarım, çalışma hayatında her zaman disiplin ve profesyonelliğe özen göstermelilerdir. Eleştirilere de açık olarak bunu ego ile karşılamamalıdırlar. Çünkü yapıcı eleştiriler mesleki gelişim için çok önemlidir. Ayrıca kişisel gelişimleri için yeniliklere açık olmalı ve kendilerini geliştirmek adına çalışmalarda bulunmalıdırlar. Burada önemli olan da kendi değerlerini kendilerinin oluşturulmasıdır. Böylece sükse sağlamak daha kolay bir hal alacaktır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Ekinci'den yeni başlayan modellere öneri

Amelia Hamlin, Ekinci, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ekinci'den yeni başlayan modellere öneri - Son Dakika Magazin


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