Ekranlara Döneceğini Müjdeledi - Son Dakika
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Ekranlara Döneceğini Müjdeledi

15.06.2022 17:21
Ekranlara Döneceğini Müjdeledi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu İnci Pars, City's Nişantaşı'nda görüntülendi. 2018 yılında eski KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile evlendikten sonra setlere ara veren oyuncu, ekranlara dönmek istediğini açıkladı. İşte detaylar...

Bugüne kadar; 'Hayat Bilgisi' Harem', 'Yahşi Cazibe', 'Binbir Gece' ve 'Harem' gibi önemli dizilerde rol alan İnci Pars, konuk olduğu 'Yasak Elma' dizisi hakkında konuştu.

"SETLER PROFESYONELLEŞMİŞ"

Pars, "Çok keyifli setti. Çok özlemişim. Evlilik ve kızım dünyaya geldi derken, 5-6 yıldır ara vermiştim. Setler profesyonelleşmiş, daha hızlı çalışıyorlar. Eskiden bir sahneyi 4-5 saatte çekerken, şimdi 20 dakikada bitti. Öncesine göre daha kolaylaymış" dedi.

Ekranlara Döneceğini Müjdeledi

"BAŞA DÖNMÜŞ GİBİ HİSSETTİM"

Pars, "Eşiniz oyunculuk yapmanıza karşı mı?" sorusuna, "Hüseyin her konuda bana destek veriyor. Allah onu yanımdan eksik etmesin. Senaryoyu birlikte okuduk. Onun da sevdiği işti. Uzun süre sonra kendimi ekranda görünce, başa dönmüş gibi hissettim. Çok heyecanlandım!" yanıtını verdi.

"ARTIK ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Oyuncu, "Başka proje olacak mı?" sorusuna ise, "Artık çalışmak istiyorum. Eşimle birlikte bakıp, en uygun olanını seçeceğiz" cevabını verdi.

İNCİ PARS ÖZGÜRGÜN KİMDİR?

İnci Pars Özgürgün (d. 1 Mart 1980, Girne), Kıbrıs Türkü oyuncu.

18 yaşındayken KKTC Güzeli seçilen Pars, ilk oyunculuk deneyimini 17 yaşındayken Aşk ve Barış adlı Kuzey Kıbrıs yapımı bir televizyon filmi ile yaşamıştır.

Bundan bir süre sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu Hayat Bağları adlı dizide canlandırdığı Gözde karakteriyle tanınmıştır.

5 Ocak 2018'de dönemin KKTC başbakanı Hüseyin Özgürgün ile evlenmiştir. Evliliği, 8 Ocak 2018'de sosyal medyadan duyurmuştur.

Ekranlara Döneceğini Müjdeledi
Ekranlara Döneceğini Müjdeledi

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Kaynak: Snob Magazin

Hüseyin Özgürgün, Yahşi Cazibe, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

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