Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! - Son Dakika
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Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu!

16.03.2022 11:53
Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu!

Ayvalık'ta yaşayan Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Üç Kız Kardeş' dizisi; 15 Mart Salı akşamı dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerini Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever'in paylaştığı dizinin son bölümünde; Dönüş'ün doğum günü için Türkan'la birlikte onun ailesini ziyarete giden Somer, Mine'nin kendisine attığı tehdit mesajı sonrası kararını eşine açıkladı. Türkan'a çok iyi biri olduğunu söyleyen Somer, ondan boşanmak istediğini ve pasta kesimine kalamayacağını söyledi.

Buna çok üzülen Türkan ne yapacağını bilemezken; Somer'in habersiz gittiğini fark eden Sadık, ona sitem etti. Babası ve eşi arasında geçen diyaloğu yanlış anlayan Türkan ise annesine evliliklerinin iyi olmadığını, Somer'in boşanmak istediğini söyledi.

NESRİN, DÜNÜRÜYLE KONUŞTU

Oğlu ve gelini evden gittikten sonra ikisinin ayrı yattığını anlayan Rüçhan, yeni bir hamle yaparak; odadaki koltuğu kaldırttı. Türkan'ın mutsuzluğunu kabullenmek istemeyen Nesrin, kızına; dünürüne söylemeyeceğine söz verse de Rüçhan Hanım'ı evine davet ederek Somer'in boşanma talebinden bahsetti.

Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu!

Olanlara çok sinirlenen Rüçhan, önce Türkan'ı yanına çağırarak ona daha farklı davranmasını ve evliliğine sahip çıkması gerektiğini öğütledi. Akşam evde hep birlikte yemek yiyecekleri sırada da torun istediğini söyleyince Somer sinirlendi. Boşanma işlemleri için yeni bir avukat arayan ve bu işi gizli tutmaya çalışan Somer, Türkan'a dışarı çıkıp tost yemeyi teklif etti. Birlikte vakit geçiren ikili, biraz daha yakınlaştı.

MİNE GERÇEKLERLE YÜZLEŞTİ

Ertesi sabah hiç vakit kaybetmeden Mine'yi ziyarete giden Rüçhan, Somer ve Türkan'ın birlikte olduğunu söyledi. Duyduklarıyla çılgına dönen Mine, eve gelen Somer'e hesap sordu. Daha önce maddiyat sebebiyle sevgilisine boşanma konusunda acele etmemesini söyleyen Mine, bunun bir an önce gerçekleşmesini istedi. Hatta Somer'i 'boşanmadan sakın karşıma çıkma' diyerek, evden kovdu.

YORUMLAR
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Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor

Üç Kız Kardeş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! - Son Dakika


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