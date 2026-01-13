Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu - Son Dakika
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

13.01.2026 23:18
TRT 1'in "Taşacak Bu Deniz" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Ava Yaman, bu kez ekrandaki performansıyla değil, gün yüzüne çıkan çocukluk fotoğraflarıyla konuşuluyor. Yıllar öncesine ait bu sevimli kareler, sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

TRT 1'in sevilen dizisi "Taşacak Bu Deniz" ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Ava Yaman, bu kez rolüyle değil, sosyal medyasında paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme geldi.

Henüz 19 yaşında olan ve dizide Eleni karakterine hayat veren Yaman'ın yıllar öncesine ait kareleri kısa sürede büyük ilgi gördü. Çocukluktan genç kızlığa adım attığı dönemlerde çekilen fotoğraflarda Yaman'ın enerjisi, gülüşü ve sevimliliği dikkat çekti.

"KÜÇÜKKEN DE YILDIZMIŞ"

Hayranları, genç oyuncunun çocukluk fotoğraflarına yoğun ilgi gösterirken, paylaşımların altına "Tatlılığı hiç değişmemiş", "Küçükken de ışığı varmış" ve "Yıldız olacağı belliymiş" gibi yorumlar yapıldı.

Fotoğraflarda Ava Yaman'ın bugün ekranda izleyiciyi etkileyen doğal duruşunun ve sıcak ifadesinin küçük yaşlarda da kendini belli ettiği görülüyor.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Kısa sürede binlerce beğeni alan çocukluk kareleri, genç oyuncunun hayran kitlesinin ne kadar hızlı büyüdüğünü de gözler önüne serdi. Ava Yaman, hem geçmişten gelen bu sevimli karelerle hem de ekran performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Eleni karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu, "Bir Derdim Var" dizisiyle oyunculuğa adım atmış, "Taşacak Bu Deniz" ile kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştı.

