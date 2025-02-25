"Samsak Döveci" şarkısıyla büyük bir üne kavuşan şarkıcı Elif Buse Doğan, güzelliği ve fit görünümüyle beğeni topluyor. Şarkıcı fitlik sırrını ilk kez açıkladı.
Elif Buse Doğan, günlük beslenme düzeni hakkında Gel Konuşalım'da şunları söyledi:
"Tek öğün besleniyorum ve spor yapıyorum. Aslında çok acıkıyorum ama sürekli geçiştiriyorum. Saat 2-3 gibi yemek yiyorum. Meyve tüketmeyi tercih ediyorum. İstediğim her şeyi yiyorum, bu benim bünyem için doğru olan. Sporla birleştiriyorum"
Şarkıcı, ayrıca 1.74 boyunda ve 54 kilo olduğunu söyledi. Doktor kontrolünde beslenmesine dikkat ettiğinin altını çizen şarkıcı, bunları sporla da desteklediğini ifade etti.
Son Dakika › Magazin › Elif Buse Doğan, formunun sırrını verdi: Tek öğün besleniyorum - Son Dakika
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