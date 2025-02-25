Elif Buse Doğan, formunun sırrını verdi: Tek öğün besleniyorum - Son Dakika
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Elif Buse Doğan, formunun sırrını verdi: Tek öğün besleniyorum

Elif Buse Doğan, formunun sırrını verdi: Tek öğün besleniyorum

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, fit görünümünün sırrını açıkladı. 'Samsak Döveci' şarkısıyla tanınan Doğan, fit olmanın sırrının tek öğün yemek ve spor olduğunu belirtti.

25.02.2025 11:26
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"Samsak Döveci" şarkısıyla büyük bir üne kavuşan şarkıcı Elif Buse Doğan, güzelliği ve fit görünümüyle beğeni topluyor. Şarkıcı fitlik sırrını ilk kez açıkladı.

Elif Buse Doğan, günlük beslenme düzeni hakkında Gel Konuşalım'da şunları söyledi:

"ÇOK ACIKIYORUM"

"Tek öğün besleniyorum ve spor yapıyorum. Aslında çok acıkıyorum ama sürekli geçiştiriyorum. Saat 2-3 gibi yemek yiyorum. Meyve tüketmeyi tercih ediyorum. İstediğim her şeyi yiyorum, bu benim bünyem için doğru olan. Sporla birleştiriyorum"

SPORLA DESTEKLİYOR

Şarkıcı, ayrıca 1.74 boyunda ve 54 kilo olduğunu söyledi. Doktor kontrolünde beslenmesine dikkat ettiğinin altını çizen şarkıcı, bunları sporla da desteklediğini ifade etti.

Elif Buse Doğan, formunun sırrını verdi: Tek öğün besleniyorum

Elif Buse Doğan, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Elif Buse Doğan, formunun sırrını verdi: Tek öğün besleniyorum - Son Dakika

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