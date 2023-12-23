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Eşi Vefat Eden Genç Kadın, Kızını Evlendirdi - Son Dakika
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Eşi Vefat Eden Genç Kadın, Kızını Evlendirdi

Geçtiğimiz Ocak ayında eşi Cengiz Karlı'yı kaybeden Elif Karlı, kızı Ecen Naz Karlı'yı Kadıköy Evlendirme dairesinde dünya evine gönderdi. Ecen Naz'ın gelinliği ve güzelliği dikkat çekti. Nikah sırasında babasının adını soran memura cevap verirken gözyaşlarını tutamadı. Genç çiftin Londra'da yaşayacağı öğrenildi.

Eşi Vefat Eden Genç Kadın, Kızını Evlendirdi
23.12.2023 - 02:30,
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Geçtiğimiz Ocak ayında eşi Cengiz Karlı'yı kaybeden Elif Karlı kızı Ecen Naz Karlı'yı evlendirdi.

www. magazinkolik.com'un özel haberine göre;

Kadıköy Evlendirme dairesinde mutluluğa evet diyen Ecen Naz Karlı sade gelinliği ve güzelliği ile dikkat çekti.

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Çocukluk aşkı Bulut Çatalsakal ile dünya evine giren Ecen Naz Karlı, nikah kıyılırken. baba adını soran nikah memuruna cevap verirken gözyaşlarını tutamadı.

Ocak 2023'de babasını kaybeden ve babasına düşkünlüğü ile bilinen Ecen Naz, gelin çiçeğinin sapını da babasının resimleriyle süsledi.

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Genç çiftin evliliğin ardında yaşamlarını Londra'da sürdürecekleri öğrenildi.

Kaynak: Magazinkolik
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