Elif Karlı Sol Gözünden Katarakt Ameliyatı Oldu

5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Leyla Bilginel, 5 yaşında alkolik babası tarafından bıçakla kovalandığını, okutulmadığını ve 7 yaşındayken de yaşlı bir adam tarafından istismar edildiğini anlattı.