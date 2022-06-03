Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı!

03.06.2022 22:51
Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı!

'Emanet' adlı diziden olaylı bir şekilde ayrılan ve yapım şirketiyle mahkemelik olan oyuncu Sıla Türkoğlu, önceki gün Etiler'deki bir detoks merkezi çıkışı oyuncu Halit Özgür Sarı ile görüntülendi. Türkoğlu ile Sarı aşk mı yaşıyor? Halit Özgür Sarı kimdir? İşte o kareler ve tüm detaylar...

Panik halleri dikkat çeken Sıla Türkoğlu, şaşkınlığını gizleyemedi. İkilinin bir arada görülmesi "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.

,

Basın mensuplarını fark eden Halit Özgür Sarı, hiç bozuntuya vermeden yoluna devam ederken, Sıla Türkoğlu ise basın mensuplarının yanına gelerek soruları yanıtladı.

'EMANET' İTİRAFI GELDİ

Şu an dinlenme sürecinde olduğunu, detoks ve spor yaptığını ifade eden Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinden yeni bir proje için ayrılmadığını ifade etti.

Kısa bir açıklamanın ardından Türkoğlu da arkadaşının arabasıyla detoks merkezinden ayrıldı.

Türkoğlu ve Sarı'nın aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Türkoğlu, Emanet adlı dizide canlandırdığı Seher karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Türkoğlu, Mayıs 2022'de 'Emanet' adlı diziden ayrıldı.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, fotomodel ve dizi oyuncusudur. 1.78 cm boyunda ve 67 kg. 4 Ekim 1993, İstanbul doğumlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Esra Kızıldoğan ile Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.

Halit Özgür Sarı, ilk oyunculuk tecrübesi olarak oynadığı Diriliş: Ertuğrul dizisindeki Gündoğdu ve Selcan'ın Oğlu Süleyman rolü ile tanındı. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncumuz daha sonra Kırmızı Oda, Geçen Yaz, Şampiyon, Hakan Muhafız gibi başarılı projelerde yer almıştır. Halit Özgür Sarı özellikle Kardeşlerim dizisindeki performansıyla daha çok tanınır hale gelmiştir. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı!
Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı!
Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı!
Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı!
Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı!
Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı!
Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı!

YORUMLAR
500
Mikis Theodorakis Orkestrası, İstanbul ve İzmir'de konser verecek Mikis Theodorakis Orkestrası, İstanbul ve İzmir'de konser verecek
Kaynak: Snob Magazin

Sıla Türkoğlu, İstanbul, Emanet, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
22:43 2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı
22:10 Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
22:07 AK Partili Korkmaz Karaca'nın lüks araç içinde verdiği poz tepki çekince gönderi anında kaldırıldı
21:52 Azez'e sığınan Tel Rıfatlılardan YPG/PKK'ya sert çıkış: Türkiye'nin operasyonunu destekliyoruz
20:51 Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti Roma'da evlendi
21:14 2 kaçak göçmen yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışırken yakalandı
21:13 ABD istihbaratı Putin'in kanser tedavisi gördüğünü paylaştı
20:45 Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları 15-18 Haziran'da alınacak
20:11 Yunanistan'ın milletvekili Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizi fırsata çevirdiğini söyledi
19:35 "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtler oy verir mi? Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 22:58:15. #1.12#
SON DAKİKA: Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement