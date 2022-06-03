Emanet'ten Ayrılan Sıla Türkoğlu Meslektaşıyla Yakalandı!

Panik halleri dikkat çeken Sıla Türkoğlu, şaşkınlığını gizleyemedi. İkilinin bir arada görülmesi "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.

,

Basın mensuplarını fark eden Halit Özgür Sarı, hiç bozuntuya vermeden yoluna devam ederken, Sıla Türkoğlu ise basın mensuplarının yanına gelerek soruları yanıtladı.

'EMANET' İTİRAFI GELDİ

Şu an dinlenme sürecinde olduğunu, detoks ve spor yaptığını ifade eden Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinden yeni bir proje için ayrılmadığını ifade etti.

Kısa bir açıklamanın ardından Türkoğlu da arkadaşının arabasıyla detoks merkezinden ayrıldı.

Türkoğlu ve Sarı'nın aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Türkoğlu, Emanet adlı dizide canlandırdığı Seher karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Türkoğlu, Mayıs 2022'de 'Emanet' adlı diziden ayrıldı.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, fotomodel ve dizi oyuncusudur. 1.78 cm boyunda ve 67 kg. 4 Ekim 1993, İstanbul doğumlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Esra Kızıldoğan ile Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.

Halit Özgür Sarı, ilk oyunculuk tecrübesi olarak oynadığı Diriliş: Ertuğrul dizisindeki Gündoğdu ve Selcan'ın Oğlu Süleyman rolü ile tanındı. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncumuz daha sonra Kırmızı Oda, Geçen Yaz, Şampiyon, Hakan Muhafız gibi başarılı projelerde yer almıştır. Halit Özgür Sarı özellikle Kardeşlerim dizisindeki performansıyla daha çok tanınır hale gelmiştir. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.