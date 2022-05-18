Emanet dizisinden olaylı ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu'ndan açıklama geldi: Mobbing uygulanarak çalışmaya zorlandım

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Emanet dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun 3. sezonda diziye devam etmeme kararının ardından yaşanan kriz sürüyor. Dün yapım şirketi Karamel Yapım konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınlamış ve genç oyuncunun sete gitmediğini, sözleşme kurallarını hiçe saydığını duyurmuş ve yasal yollara başvuracaklarını açıklamıştı. Gözler Türkoğlu'na çevrilmişti.

"MOBBİNG UYGULANARAK ZORLA ÇALIŞTIRILMIŞTIR"

Genç oyuncu sonunda sessizliğini bozdu ve bugün avukatı Hakan Ayranpınar aracılığıyla şu yazılı açıklamayı yaptı: "Müvekkilim Sıla Türkoğlu, Emanet isimli günlük dizi filmde çok ağır koşullarda 2 yıl boyunca büyük bir özveri, azim ve sadakatle de başrol oynamıştır.

Müvekkilim, tüm set çalışanları ve diğer oyuncu arkadaşları ile birlikte çok ağır bir çalışma ortamında çekimleri bugüne kadar özveriyle sürdürmüştür. Müvekkilim bu ağır şartlarda çalışmaya devam edemeyeceğini, yapımcıya bildirmesine rağmen, çekim gün ve saatlerinde, çalışma ortamında ve müvekkilimin amiri pozisyonundaki kişilerin müvekkilime karşı olan üslup ve davranışlarında hiçbir iyileştirme yapılmamış, bu konuda hiçbir çözüm üretilmemiştir. Müvekkilim hasta ve raporlu olduğu günlerde dahi dizi bölümlerinin yetiştirilmesi için zorla ve mobbing uygulanarak çalışmaya zorlanmıştır.

"TEK TARAFLI KARARLA 3. SEZON ÇEKİLMESİNE KARAR VERİLDİ"

Müvekkilim bu çok ağır çalışma koşullarında hem bedenen hem de psikolojik olarak devam edemeyeceğini ve dizi filmin 3. Sezonunda yer almak istemediğini yapımcıya 2022 Ocak ayında bildirmiş ve dizi filmin 2. Sezonunun sonunda müvekkilimin rolüne son verileceği konusunda Yapımcı ve müvekkilim sözlü olarak anlaşmışlardır.

Ancak 2. Sezonun son bölümleri çekilirken Yapımcı tüm bu sözlü mutabakatları bir anda unutmuş ve tek taraflı bir kararla dizinin 3. Sezona uzatıldığını ve hatta kanal devam kararı aldığı sürece dizinin –belirsiz sezonlar boyunca- devam ettirileceğini ve müvekkilimin de buna uymak zorunda olduğu bildirmiştir. Müvekkilim hiç beklemediği bu emrivaki karşısında kendisine imza aşamasında sözleşmenin bir sureti verilmediğinden, 3. Sezonun şartları, ücret artışı ve dayanılmaz noktaya gelen çalışma şartlarının iyileştirilmesini değerlendirmek ve bu konuları görüşmek üzere önce sözlü olarak sonra da" ifadeleri yer aldı.