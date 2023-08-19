'Emekli maaşı 150 bin TL olsun' diyen Yıldız Tilbe, isteklerini bir bir sıraladı - Son Dakika

'Emekli maaşı 150 bin TL olsun' diyen Yıldız Tilbe, isteklerini bir bir sıraladı

\'Emekli maaşı 150 bin TL olsun\' diyen Yıldız Tilbe, isteklerini bir bir sıraladı
Son Güncelleme: 19.08.2023 16:11

Şarkıları ve konserlerindeki performanslarıyla gündeme gelen Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Emekli maaşı 150 bin TL" olsun diyerek kendi isteklerini sıraladı. Hayat pahalılığına sitem eden Tilbe, yiyecek ve içeceklerin ucuz ve sabit fiyatlı olmasını, mobilya ile kıyafetlerin pahalı olabileceğini söyledi.

Şarkıları ve konserlerindeki performanslarıyla gündeme gelen Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Emekli maaşı 150 bin TL" olsun diyerek kendi isteklerini sıraladı.

"GIDA UCUZ, GİYİM PAHALI OLSUN"

Hayat pahalılığına sitem eden Yıldız Tilbe, X hesabından yaptığı paylaşımda "Emekli maaşları 150 bin TL, işçi ve aylık çalışanların ise 200 bin TL olmalı. Hayat çok pahalı. Yiyecek, içecek, gıda ucuz ve sabit fiyat olsun herkes alabilsin. Mobilya, giyim vs pahalı olabilir fakat sebze, meyve ucuz olsun. İnsan günde 3 kere acıkıyor, yüz kere susuyor, kim duyuyor?" ifadelerini kullandı.

'Emekli maaşı 150 bin TL olsun' diyen Yıldız Tilbe, isteklerini bir bir sıraladı
'Emekli maaşı 150 bin TL olsun' diyen Yıldız Tilbe, isteklerini bir bir sıraladı
'Emekli maaşı 150 bin TL olsun' diyen Yıldız Tilbe, isteklerini bir bir sıraladı
'Emekli maaşı 150 bin TL olsun' diyen Yıldız Tilbe, isteklerini bir bir sıraladı

Yıldız Tilbe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Emekli maaşı 150 bin TL olsun' diyen Yıldız Tilbe, isteklerini bir bir sıraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Emekli maaşı 150 bin TL olsun' diyen Yıldız Tilbe, isteklerini bir bir sıraladı - Son Dakika
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