Emekli maaşlarına yapılan zam oranları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, usta oyuncu Halil Ergün'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Ergün, emekli maaşlarının 19 bin TL seviyesinde olmasını eleştirerek "19 bin TL utanç verici" dedi.
Günlük yaşam maliyetlerinin hızla arttığını vurgulayan Ergün, yaptığı alışverişi örnek vererek "Ben bir marketten alışveriş yaptım. 5 tane domates 450 TL'ydi. Bu insanlar ne yapacak?" ifadelerini kullandı.
Halil Ergün'ün sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, açıklamaları emeklilerin geçim koşulları ve artan hayat pahalılığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Son Dakika › Magazin › Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (16)