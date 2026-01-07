Emekli zammı Halil Ergün\'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

Emekli maaşlarına yapılan zam oranları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, usta oyuncu Halil Ergün'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Ergün, emekli maaşlarının 19 bin TL seviyesinde olmasını eleştirerek "19 bin TL utanç verici" dedi.

MARKET FİYATLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Günlük yaşam maliyetlerinin hızla arttığını vurgulayan Ergün, yaptığı alışverişi örnek vererek "Ben bir marketten alışveriş yaptım. 5 tane domates 450 TL'ydi. Bu insanlar ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Halil Ergün'ün sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, açıklamaları emeklilerin geçim koşulları ve artan hayat pahalılığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.