Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

07.01.2026 15:45
Ünlü oyuncu Halil Ergün, emekli maaşlarına yapılan zamma tepki göstererek 19 bin TL'nin yetersiz olduğunu söyledi ve market fiyatlarını örnek göstererek "Bu insanlar ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarına yapılan zam oranları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, usta oyuncu Halil Ergün'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Ergün, emekli maaşlarının 19 bin TL seviyesinde olmasını eleştirerek "19 bin TL utanç verici" dedi.

MARKET FİYATLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Günlük yaşam maliyetlerinin hızla arttığını vurgulayan Ergün, yaptığı alışverişi örnek vererek "Ben bir marketten alışveriş yaptım. 5 tane domates 450 TL'ydi. Bu insanlar ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Halil Ergün'ün sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, açıklamaları emeklilerin geçim koşulları ve artan hayat pahalılığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Emekli Zammı, Halil Ergün, Ekonomi, Magazin, Son Dakika

    Yorumlar (16)

  • DarbeliMatkap DarbeliMatkap:
    Nasıl bir domates altın kaplama mı. 52 5 Yanıtla
    Şükrü null Şükrü null:
    45 TL ile karıştırmış olmalı, kasa tişine bidaha bak la 13 1
  • Apple User Apple User:
    5 tane domates 450 mi, seni öpmüşler yok öyle bi fiyat../ 39 2 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    muhabirin tipine Bir bakın, Bir de sanatçının yorumladıktan sonra yanındaki bayana gözüyle ne anlatmak istediğine bakın. önceden patates soğan vardı şimdi domates gündem oldu hep aynı senaryo tutmuyor değiştirin biraz. 15 1
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    haber yanlis. kesinlikle öyle fiyat yok. ama emekli maaşı 19 bin TL ile de geçim olmaz tarafı doğru 3 0
  • Hakan1421 Hakan1421:
    5 domatesi nereden aldın da,450 TL verdin, sena iyi kazık sokmuşlar kilosu 900 TL ye domates daha icat olmadı 23 1 Yanıtla
  • Beylikdüzülü Akıncı Beylikdüzülü Akıncı:
    etilerde domates 450 esenyurtta kuşbaşının kilosu 450.boş yapma halill 12 3 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    herzaman derim aslan sütü değil anne sütü şart diye 12 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
