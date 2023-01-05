Paylaştığı fotoğrafa filtre uygulayan Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi: Photoshopu abartınca lise yıllarına dönmüş - Son Dakika
Üye Girişi

Paylaştığı fotoğrafa filtre uygulayan Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi: Photoshopu abartınca lise yıllarına dönmüş

05.01.2023 11:50

Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Müftüoğlu fotoğrafa photoshop uygulayınca doğallığıyla tanınan Bağcan'ın o görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Önceki gün Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile buluşan Müftüoğlu, o anları sosyal medya hesabından yayınlarken photoshopun dozunu kaçırdı.

ÜNLÜ İSİMLERİ TANIYAMADILAR

Buluşmadan bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Müftüoğlu, kendisine photoshop yaparken Akbağ ve Bağcan'ı a ihmal etmedi. Doğallıklarıyla tanınan Bağcan ve Akbağ'ın photoshoplu halini gören sosyal medya kullanıcıları tanımakta güçlük çekti. Bağcan'ın değişimine sessiz kalamayan kullanıcılar "Hiç photoshop yapmaya gerek görmeyen Selda Bağcan sayenizde photoshoplanmış" yorumunu yaptı.

Photoshopun dozunu kaçıran Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi
Photoshopun dozunu kaçıran Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi

Paylaştığı fotoğrafa filtre uygulayan Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi: Photoshopu abartınca lise yıllarına dönmüş
Paylaştığı fotoğrafa filtre uygulayan Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi: Photoshopu abartınca lise yıllarına dönmüş

YORUMLAR
500

Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan, Demet Akbağ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Paylaştığı fotoğrafa filtre uygulayan Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi: Photoshopu abartınca lise yıllarına dönmüş - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Şarkıcı Zeynep Bastık, iç çamaşırlı yatak pozunu paylaştı
11:30 Uyarılar işe yaradı! Zincir marketler indirim ve fiyat sabitleme yarışına girdi
11:32 Cristiano Ronaldo'ya 'cep telefonu' engeli! Al Nassr'da iki maça çıkamayacak
11:09 Yeni Evim kampanyasına ilişkin merak edilenler 15 soruda cevaplandı
11:08 Küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada karışık tepkiler aldı
11:06 Paylaştığı fotoğrafa filtre uygulayan Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi: Photoshopu abartınca lise yıllarına dönmüş
10:47 Mide bulandıran görüntülerin çekildiği fırına ceza kesildi
10:41 Aile içi kavgayı ayırmak isteyen polis memuru, ayağı kayıp yere düşünce bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı! O anlar güvenlik kamerasında
10:35 Eti ve Nestle'nin de aralarında bulunduğu gıda firmalarına soruşturma açıldı
10:04 Bursa'da balkondan düşen kadının hayatını kaybetmesi sonucu hastanede karşılaşan iki aile, birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2023 12:01:40. #1.12#
SON DAKİKA: Paylaştığı fotoğrafa filtre uygulayan Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi: Photoshopu abartınca lise yıllarına dönmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement