Emir'den Cesur Klip - Son Dakika
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Emir'den Cesur Klip

30.03.2022 23:04
Emir'den Cesur Klip

Emir'in yepyeni şarkısı "Gecenin Yarısı" Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

Sözleri Emir'e, müziği İlker Bayraktar'a ait olan şarkının aranjörü Erdem Kınay. Single fotoğrafları ise Arda Aytan imzalı.

Çekimleri Suma Han'da gerçekleşen klipte Emir oyunculuk performansı kadar duş sahnesindeki cesur görüntüleriyle de dikkatleri üzerine toplayacak. Klibin yönetmenliğini ise Erdi Sevinç üstlendi.

Emir "Gecenin Yarısı" 1 Nisan Cuma günü Emir Vevo Youtube kanalında, tüm dijital müzik platformları, radyo ve müzik kanallarında yayında!

Emir'den Cesur Klip
Emir'den Cesur Klip

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Erdem Kınay, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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