Emrah'ın gizli serveti gün yüzüne çıktı! Sanatçı değil sanki milyoner - Son Dakika
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Emrah'ın gizli serveti gün yüzüne çıktı! Sanatçı değil sanki milyoner

Emrah\'ın gizli serveti gün yüzüne çıktı! Sanatçı değil sanki milyoner
29.07.2025 11:25
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Şarkıcılıktan kazandığını gayrimenkule yatıran Emrah'ın serveti dudak uçuklattı. İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla dairesi olduğu, aylık 10 milyon TL kira geliri elde ettiği öne sürüldü. Dubai'den 3.5 milyon dolara ev alan sanatçının, İstanbul'da spor kompleksi, 12 dükkan ve bir dubleks daireye daha sahip olduğu iddia edildi.

Sanat yaşamıyla yıllardır hafızalara kazınan Emrah, bu kez sahne ışıkları yerine gayrimenkul yatırımlarıyla gündemde. Hem özel hayatındaki tercihleriyle hem de ekonomik başarısıyla dikkat çeken ünlü sanatçının, servetinin ulaştığı boyut herkesi şaşkına çevirdi.

AİLESİNİ GÖZLERDEN UZAK TUTTU, YATIRIM DÜNYASINDA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

2014 yılında Sibel Kirer ile hayatını birleştiren Emrah, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Aynı yıl dünyaya gelen oğulları Elyesa ile 2017'de doğan kızları Eleysa'yı kameraların uzağında büyütmeyi tercih eden çift, aile yaşantılarını gözlerden sakladı. Emrah, sık sık çocuklarına duyduğu derin sevgiyi dile getirirken, evlilik dışı doğan oğlu Tayfun Erdoğan'ı uzun süre kabul etmemesi ise kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

KAZANCINI GAYRİMENKULA YATIRDI

Yıllarca sahne ve ekranlardan kazandığı birikimlerini akıllı yatırımlarla değerlendiren Emrah'ın, servetini katladığı projeler dikkat çekiyor. Son olarak Dubai'den 3.5 milyon dolarlık bir konut aldığı öğrenilen sanatçının, İstanbul ve Bodrum'da 300'ün üzerinde daireye sahip olduğu öne sürüldü. Bu mülklerin toplam kira getirisinin ise aylık 10 milyon TL'yi bulduğu ifade ediliyor. İstanbul'da 3 milyon dolara satın aldığı bir spor kompleksinin yanı sıra, aynı proje bünyesinde 12 dükkan ve bir dubleks daireye daha sahip olduğu bildirildi. Bodrum'da ise 8 milyon TL'ye mal olan yeni bir yatırımıyla öne çıkan Emrah, müzik ve dizi sektöründeki kazançlarını gayrimenkule yönlendirerek gelirini katladı.

Ünlüler, Magazin, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emrah'ın gizli serveti gün yüzüne çıktı! Sanatçı değil sanki milyoner - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Bulut:
    Benim de köyde 2 katlı önüde de Bahçesi huzurlu müstakil evim var 12 0 Yanıtla
  • Esper Soydan:
    Emrah'ın tüm filmlerinde mutlaka zina rolleri vardır zinayla dünyaya gelen oğluda masumiyet karinesi kulanılarak evlilik dışı diye yazılmış sonuç itibariyle toplumun ahlakını zedeleyen bu tür filmlerle elde edilen servet haramdır haramlada gidecek nokta. 5 4 Yanıtla
  • Ferit Tambahçeci:
    sonuç ölecek 7 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    ibo ve ailesi, Emrah vb insanlar gerisini tahmin edersiniz 4 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    HAFTANIN SONU PAZAR....ÖMRÜN SONU MEZAR....ZENGİN OLSAN NE YAZAR....MEZARINI ELLER KAZAR. 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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