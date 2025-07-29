Emrah\'ın gizli serveti gün yüzüne çıktı! Sanatçı değil sanki milyoner

Sanat yaşamıyla yıllardır hafızalara kazınan Emrah, bu kez sahne ışıkları yerine gayrimenkul yatırımlarıyla gündemde. Hem özel hayatındaki tercihleriyle hem de ekonomik başarısıyla dikkat çeken ünlü sanatçının, servetinin ulaştığı boyut herkesi şaşkına çevirdi.

AİLESİNİ GÖZLERDEN UZAK TUTTU, YATIRIM DÜNYASINDA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

2014 yılında Sibel Kirer ile hayatını birleştiren Emrah, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Aynı yıl dünyaya gelen oğulları Elyesa ile 2017'de doğan kızları Eleysa'yı kameraların uzağında büyütmeyi tercih eden çift, aile yaşantılarını gözlerden sakladı. Emrah, sık sık çocuklarına duyduğu derin sevgiyi dile getirirken, evlilik dışı doğan oğlu Tayfun Erdoğan'ı uzun süre kabul etmemesi ise kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

KAZANCINI GAYRİMENKULA YATIRDI

Yıllarca sahne ve ekranlardan kazandığı birikimlerini akıllı yatırımlarla değerlendiren Emrah'ın, servetini katladığı projeler dikkat çekiyor. Son olarak Dubai'den 3.5 milyon dolarlık bir konut aldığı öğrenilen sanatçının, İstanbul ve Bodrum'da 300'ün üzerinde daireye sahip olduğu öne sürüldü. Bu mülklerin toplam kira getirisinin ise aylık 10 milyon TL'yi bulduğu ifade ediliyor. İstanbul'da 3 milyon dolara satın aldığı bir spor kompleksinin yanı sıra, aynı proje bünyesinde 12 dükkan ve bir dubleks daireye daha sahip olduğu bildirildi. Bodrum'da ise 8 milyon TL'ye mal olan yeni bir yatırımıyla öne çıkan Emrah, müzik ve dizi sektöründeki kazançlarını gayrimenkule yönlendirerek gelirini katladı.