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Kahramanmaraş'ta engelli çifte özel düğün töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle engelli Arzu ve Cuma çiftinin düğünü gerçekleştirildi. Çift düğün salonuna Büyükşehir Belediyesinin engelsiz servisi ile ulaşım sağladı.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerine imza atan ve Türkiye'de yerel yönetimlere örnek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara sağladığı desteklerle bir kez daha gönülleri kazandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle engelli Arzu Kurt ve Cuma Sarıtaş çiftinin düğünü gerçekleştirildi. Hayatlarını birleştiren Arzu ve Cuma çiftinin gelin arabası da kendiler kadar özeldi.

Çift düğün salonuna Büyükşehir Belediyesinin engelsiz servisi ile ulaşım sağladı. Kurt ve Sarıtaş aileleri, sağlanan destekler için Büyükşehir Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ