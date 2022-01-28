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Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Oruç Reis öldü mü? Barbaroslar Oruç Reis diziden ayrılıyor mu? - Son Dakika

Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Oruç Reis öldü mü? Barbaroslar Oruç Reis diziden ayrılıyor mu?

28.01.2022 10:51
Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Oruç Reis öldü mü? Barbaroslar Oruç Reis diziden ayrılıyor mu?

Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu, Oruç Reis öldü mü soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. TRT1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynayan Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu ya da Oruç Reis öldü mü sorularına yanıt aranıyor. Peki, Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Oruç Reis öldü mü?

TRT1'in sevilen dizisi, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynayan Engin Altan Düzyatan diziden çıkıyor mu sorularına seyirciler tarafından yanıt aranıyor. Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu, Oruç Reis öldü mü soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. TRT1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynayan Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu ya da Oruç Reis öldü mü sorularına yanıt aranıyor. Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Oruç Reis öldü mü? Barbaroslar Oruç Reis diziden ayrılıyor mu? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanında Oruç Reis'in öldüğü sahneler seyircide merak uyandırdı. Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Oruç Reis öldü mü? Barbaroslar Oruç Reis diziden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DİZİDEN AYRILDI MI?

TRT1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynayan Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu ya da Oruç Reis öldü mü sorularına yanıt aranıyor. Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu, Oruç Reis öldü mü soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. TRT1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynayan Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu ya da Oruç Reis öldü mü sorularına yanıt aranıyor. Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Oruç Reis öldü mü? Barbaroslar Oruç Reis diziden ayrılıyor mu? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde son bölümde bir anda ortadan kaybolan Oruç Reis acaba öldü mü sorularını akıllara getirdi.

Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Oruç Reis öldü mü? Barbaroslar Oruç Reis diziden ayrılıyor mu?

BARBAROSLAR ORUÇ REİS DİZİDEN AYRILIYOR MU?

TRT1'in herkes tarafından izlenen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan son bölümde, bir anda ortadan kaybolan Oruç Reis acaba öldü mü sorularını akıllara getirdi. Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Kötü haberi veren ünlü oyuncu yakın çevresinin dikkat etmesi gerektiğini belirtmiştir. Düzyatan'dan sonra rol arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cemre Gümeli'nin de koronaya yakalandığı öğrenildi. Sağlık durumları iyi olan oyuncuların, dizi çekimlerine ara verildi.

Bununla beraber, Engin Altan Düzyatan, çekimlerin devam ettiği esnada virüse yakalandığı için bu sebeple bazı sahnelerde olmayacaktır.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Engin Altan Düzyatan, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Oruç Reis öldü mü? Barbaroslar Oruç Reis diziden ayrılıyor mu? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Oruç Reis öldü mü? Barbaroslar Oruç Reis diziden ayrılıyor mu? - Son Dakika
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