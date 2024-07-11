Engin Altan Düzyatan, Milyoner Aile yarışmasıyla ekrana dönüyor - Son Dakika
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Engin Altan Düzyatan, Milyoner Aile yarışmasıyla ekrana dönüyor

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Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan Milyoner Aile yarışmasıyla ekrana dönüyor. ATV ekranlarında yayınlanacak yarışmada 4 aile 500 bin TL'lik ödül için mücadele edecek.

11.07.2024 16:23
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Son olarak Elçin Sangu ile Çöp Adam dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, ATV ekranlarında yayınlanacak yarışmayla ekrana dönüyor.

BÜYÜK ÖDÜL 500 BİN TL

Engin Altan Düzyatan'ın sunacağı Milyoner Aile yarışmasında 4 aile mücadele edecek. Kaybetmenin olmadığı yarışmada cevapları içinde olan 14 soruda ödüller katlanarak milyonlara ulaşacak. Dört aileden 4'er kişilik ekipler halinde yarışılan programa herkes istediği akrabasıyla katılabilecek ve ailece en hızlı ve doğru şekilde sorulara yanıt veren aile milyonerlik yolculuğunda öne geçmiş olacak. Soruların hızlı ve doğru şekilde cevaplayan aile, büyük ödül 500 bin TL'nin sahibi olacak.

Milyoner Aile'de sonuncu olup, elenen aile bile kasasındaki biriken ödülle yarışa veda edecek. Bölümün en düşük puanlı ailesi yerini yeni bir aileye bırakacak.

Engin Altan Düzyatan, Milyoner Aile yarışmasıyla ekrana dönüyor
Engin Altan Düzyatan, Milyoner Aile yarışmasıyla ekrana dönüyor

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Son Dakika Magazin Engin Altan Düzyatan, Milyoner Aile yarışmasıyla ekrana dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Chef Cecey: düzmü yatiyor dediniz??? 3 2 Yanıtla

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