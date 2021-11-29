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Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti - Son Dakika

Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti

29.11.2021 07:59

Aynasızlar filminde rol alan genç oyuncu Aslıhan Karalar, sosyal medya hesabından rol arkadaşı Erdal Özyağcılar ile bir pozunu paylaştı. Özyağcılar da kendisinden övgüyle bahseden Karalar'a karşılık vererek "Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu Han Medya'nın yeni projesi 'Aynasız' filminin çekimleri bitti. Projede, Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt, Öznur Serçeler, Serdar Burak Şanal, Çağla Boz, Aslıhan Karalar ve Barbaros Dikmen, gibi isimler yer alırken Tolgahan Sayışman hem yapımcılığını hem de başrolü paylaştı. Filmin yönetmenliğini Bülent İşbilen, senaristliğini Makbule Kosif, Gülsef Karagöz ve Zafer Özerçetinel üstleniyor.

BİRBİRLERİNE ÖVGÜ YAĞDIRDILAR

Set sonunda Erdal Özyağcılar'la fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Aslıhan Karalar, "Beraber çalışmak çok güzel, çok kıymetliydi" diye yazdı. Özyağcılar ise, "Aslıhan'cım. Benim içinde öyle... Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti" karşılığını verdi.

Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü dolu sözler
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti - Son Dakika
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